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الرئيسية | مال وأعمال | تراجع الأسعار يزيد إقبال المواطنين على البيض

تراجع الأسعار يزيد إقبال المواطنين على البيض

تراجع الأسعار يزيد إقبال المواطنين على البيض
هسبريس - محمد لديب
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:20

لم يساهم ارتفاع الطلب على البيض خلال الأسابيع القليلة الماضية، مقارنة مع المستويات التي سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري عقب بداية انتشار وباء كورونا بالمغرب، في تعويض الخسائر التي تكبدها تجار هذا المنتوج الغذائي منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وقال حسن أبيضار، رئيس جمعية التضامن لتجار البيض بالجملة والتقسيط، إن نشاط تجار البيض تأثر بشكل كبير منذ بداية تفشي فيروس كورونا، قبل أن يعاود انتعاشه بشكل طفيف في الفترة الأخيرة.

وأوضح أبيضار، في تصريح لهسبريس، أن معاملات تجار الجملة والتقسيط انخفضت بنسبة 50 في المائة، في وقت سجلوا فيه تراجع معدل الاستهلاك مقارنة مع سنة 2019، وهو ما يفسر الخسائر الكبرى التي تكبدها المعنيون.

وأضاف رئيس جمعية التضامن لتجار البيض بالجملة والتقسيط أن "تراجع الطلب على البيض من طرف المستهلكين الكبار بنسبة 90 في المائة، وأعني هنا محلات صناعة وبيع الحلويات والمطاعم والمقاهي، أثر بشكل واضح على مبيعات تجار هذا المنتوج بسوق الجملة في مدينة الدار البيضاء، ونعتقد أن انتعاش معاملاتنا رهين بعودة نشاط هذه القطاعات إلى مستوياتها السابقة".

يشار إلى أن معدل استهلاك البيض في المغرب في 2014 بلغ حوالي 180 بيضة للفرد الواحد، وما يزال استهلاك البيض من طرف المواطن المغربي منخفضا مقارنة مع عدد من البلدان؛ إذ يصل إلى 250 بيضة للمواطن في فرنسا، و400 بيضة للفرد في المكسيك، و390 بيضة للفرد في اليابان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الاسبقية للراجلين الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:32
تفكرت ايام الزلط الكبير في بداية 80 وعيش الدرب كله بالبيض لي كنا تنشريوه من عند سي الحسين ولي كان داير طبلة كبيرة امام الحانوت للبيض فقط ,كانت ايام صعبة بلبس صنادل ميكا والخبز واتاي وكل اسرة عندها 6 او 8 اولاد +القمع البوليسي ,فقط الحكام من كانو في نعيم
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9
2 - مول الحانوت الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:32
عن أي تخفيضات تتكلمون. انا مول حانوت بالدار البيضاء نشتري البيض ب 0.88درهم وتبيعه ب درهم اما أصحاب. 80 سنتيم في الازقة فذاك بيض يسمى démarrage وأما البيض البلدي فقد قفز إلى مادون الدرهمين
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3 - احذروا البيض المصنع الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:19
هناك بعض البيض يقومون بتصنيعه بمواد كيماوية فلا تفرّق بينه و بين بيض الدجاج. كل شيء اصبح يصنّع يا اخوتي...
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