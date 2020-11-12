زيادة الرسوم المحلية ترفع أسعار المياه المعدنية

هسبريس – محمد لديب

قررت الحكومة تطبيق زيادة في الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، التي تسوقها الشركات المغربية بالمحلات والمراكز التجارية، لتمثل ما بين 20 و32 في المائة من ثمن البيع النهائي للعموم.

وقررت الحكومة زيادة الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة من 0.10 سنتيم إلى درهم واحد عن كل ليتر واحد، وهو ما سيساهم في ارتفاع أسعار البيع النهائي لهذه المنتجات بنسبة كبيرة.

وتشمل الزيادات، المياه المعدنية المعبأة في القوارير، والمياه المعالجة انطلاقا من الشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب، إلى جانب المياه الغازية.

وفرض مشروع قانون مالية 2021 على الشركات تقديم تصريحها السنوي للقابض البلدي الذي تتبع لدائرة نفوذه العين التي تستخرج منها المياه المعدنية، قبل فاتح أبريل من كل سنة مالية.

ويؤكد المهنيون أن قطاع تعبئة المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعالجة ينتج ما يزيد عن 430 مليون لتر من المياه سنويا، في الوقت الذي يؤكدون فيه أن أسعار المياه المعبأة في القوارير، خاصة مياه المائدة، مرتفعة في المغرب مقارنة مع دول مجاورة، نتيجة ارتفاع الضرائب المحلية المفروضة على القطاع.

واعتبر المهنيون أن هذا الارتفاع هو الذي يفسر ضعف معدل استهلاك المغاربة من المياه المعدنية الذي لا يتجاوز ثمانية لترات في السنة، مقابل 30 لترا للمواطن التونسي و100 لتر للمواطن في إيطاليا، وهو ما يبرهن في الوقت ذاته على أن السوق تتوفر على آفاق واعدة، خصوصا مع تزايد حجم استهلاك هذه المياه من لدن الطبقة المتوسطة.