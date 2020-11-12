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الرئيسية | مال وأعمال | زيادة الرسوم المحلية ترفع أسعار المياه المعدنية

زيادة الرسوم المحلية ترفع أسعار المياه المعدنية

زيادة الرسوم المحلية ترفع أسعار المياه المعدنية
هسبريس – محمد لديب
الخميس 12 نونبر 2020 - 08:15

قررت الحكومة تطبيق زيادة في الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، التي تسوقها الشركات المغربية بالمحلات والمراكز التجارية، لتمثل ما بين 20 و32 في المائة من ثمن البيع النهائي للعموم.

وقررت الحكومة زيادة الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة من 0.10 سنتيم إلى درهم واحد عن كل ليتر واحد، وهو ما سيساهم في ارتفاع أسعار البيع النهائي لهذه المنتجات بنسبة كبيرة.

وتشمل الزيادات، المياه المعدنية المعبأة في القوارير، والمياه المعالجة انطلاقا من الشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب، إلى جانب المياه الغازية.

وفرض مشروع قانون مالية 2021 على الشركات تقديم تصريحها السنوي للقابض البلدي الذي تتبع لدائرة نفوذه العين التي تستخرج منها المياه المعدنية، قبل فاتح أبريل من كل سنة مالية.

ويؤكد المهنيون أن قطاع تعبئة المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعالجة ينتج ما يزيد عن 430 مليون لتر من المياه سنويا، في الوقت الذي يؤكدون فيه أن أسعار المياه المعبأة في القوارير، خاصة مياه المائدة، مرتفعة في المغرب مقارنة مع دول مجاورة، نتيجة ارتفاع الضرائب المحلية المفروضة على القطاع.

واعتبر المهنيون أن هذا الارتفاع هو الذي يفسر ضعف معدل استهلاك المغاربة من المياه المعدنية الذي لا يتجاوز ثمانية لترات في السنة، مقابل 30 لترا للمواطن التونسي و100 لتر للمواطن في إيطاليا، وهو ما يبرهن في الوقت ذاته على أن السوق تتوفر على آفاق واعدة، خصوصا مع تزايد حجم استهلاك هذه المياه من لدن الطبقة المتوسطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مهاجر الخميس 12 نونبر 2020 - 08:25
خليها تما. الماء المعدني و ماء المائدة في المغرب أغلى بكتير من أوروبا و أمريكا. هنا بامريكا 40 قنينة ديال نصف لتر ب 20 درهم مغربية.
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35
2 - youssef الخميس 12 نونبر 2020 - 08:26
تبعونا فكلشي وصلو الماء بقا لهم الهواء الله اخرج العاقبة بخير. حنا كنشربو الماء المعدني على حساب المرض. معندنا منديرو وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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38
3 - مواطن من المغرب الخميس 12 نونبر 2020 - 08:29
الدولة هي السبب في ظهور هذه المياه المعلبة. لو انها طهرت مياه الشرب ما احتاج المواطن لتضييع درهم واحد على تلك المياه المسماة معذنية
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32
4 - مواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 08:30
واش ما كاين غير الحكومة إلي مسؤولة فهاذ البلاد
باش لي بغات كتدرو. غاديين لا خير ندروه .
راه ما بقا غير الهواء غير ملقتوش ليه الحل.
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20
5 - مغربي الخميس 12 نونبر 2020 - 08:37
المشكل ان الدولة ترفع الضريبة بدرهم ترفع الشركات الثمن بدرهمين أو اكثر!!!
حلل و ناقش
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18
6 - عبد الصمد الخميس 12 نونبر 2020 - 08:43
في انتضار تطبيق ضريبة على الهواء
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