حركة تُنادي بنظام جبائي مُنصف للجمعيات المغربية

هسبريس - يوسف لخضر

قدمت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب (MIRLA)، للسنة الثالثة على التوالي، تفاصيل حملتها الترافعية من أجل نظام جبائي عادل ومنصف للجمعيات ضمن مشروع قانون مالية 2021.

وقالت الحركة، التي تضم أزيد من ألف جمعية مُوزعة على مجموع التراب الوطني، إن قانون المالية الخاصة بالسنة المقبلة يجب أن يُعزز الدور الاجتماعي والتضامني للجمعيات من خلال تخفيف العبء الضريبي عنها، وعدم اعتبارها كشركات تهدف إلى الربح.

وقد ركزت الحركة خلال السنة الجارية على ثلاثة محاور أساسية للتعديلات، تجسدت في سبعة مطالب تهم تعديل وتتميم ثلاث مواد من مشروع القانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021، وهي المادة الثالثة المتعلقة بتعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة السادية التي تتناول تعديل مواد من المدونة العامة للضرائب، والمادة 267 من القسم الثالث المخصص للمساهمة الاجتماعية للتضامن.

وتتمثل المحاور الكُبرى للمطالب في إعفاء الجمعيات من الحُقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج، وتخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب.

كما تُطالب الحركة باستثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول، التي تعتزم الحكومة تطبيقها على الشركات والموظفين والأجراء لتحصيل حوالي 5 مليارات درهم.

وقال أحمد عيداني، رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العضو في الحركة، إن أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات سيمكن من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين.

وأضاف عيداني، ضمن ندوة صحافية رقمية عقدت الخميس، أن "الجمعيات تعمل من أجل خدمة المجتمع، وخصوصاً الفئات المقصية اجتماعياً، ومن شأن إعفائها أن يُساهم في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديمقراطية بكل أبعادها، لأن الجمعيات لا تهدف إلى الربح".

وأشارت عزيزة البقالي، رئيسة جمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية العضو في الحركة، إلى أهمية الارتقاء بدور الجمعيات بالمغرب بصفتها هيئات غير ربحية وتسعى لتحقيق المنفعة العامة، وهذا يتطلب إجراءات وتحفيزات لصالحها.

وأكدت البقالي أن مطالب الحركة لن تُكلف الدولة الشيء الكثير على مستوى الموارد، و"في المقابل، ستُمكن من تحقيق التنمية المطلوبة، خصوصاً في ظل الصراع مع الوباء ورهان استعادة عجلة التنمية".

من جهته، قال أحمد جزولي، خبير في الحكامة والديمقراطية، ضمن اللقاء الصحافي ذاته، إن المبادرة الترافعية تسعى لتقوية الجمعيات في المجتمع، وأكد أن التنمية، سواء التضامنية أو الدامجة، "لا يُمكن أن تتحقق إلا من خلال مجتمع مدني قوي على المستوى المؤسساتي والإمكانيات المالية والبشرية".

وأورد جزولي أن مبادرة الترافع لدى القطاعات الحكومية من طرف الحركة، "تندرج ضمن ما ينص عليه الفصل 12 من الدستور لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، ومشروع قانون المالية هو الحاضنة الكبرى لكل هذه السياسات".

وتؤكد الحركة أن "مطالبها إن تم اعتمادها من لدن المُشرع ستُحقق تقدماً ملموساً في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا والعالم بأسره".

وقد عملت الحركة على بعث مقترحاتها ومطالبها إلى الفرق البرلمانية الممثلة في مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، كما رافعت لدى مختلف القطاعات الحُكومية بهدف إقناعها بضرورة تحسين شروط عمل المجتمع المدني.

يذكر أن حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، مبادرة جمعوية تسعى للنهوض بشروط عمل المجتمع المدني بالمغرب، وتضم ضمن تشكيلتها أزيد من ألف جمعية تشتغل في مجالات متنوعة في مختلف جهات المغرب.

وقد تأسست الحركة سنة 2018، بمبادرة من خمس منظمات مغربية وسيطة هي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية (AMSED)، وحركة بدائل مواطنة (ALCI)، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (ACB)، وجمعية النخيل (AN)، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية (FAFM).