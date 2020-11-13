رئاسة محكمة الجديدة تبحث في ملفات قضائية عالقة لـ"إقامة أوزود"

محمد لديب من الجديدة

في تطور جديد لملف "إقامة أوزود" وشركة "SOLUTE"، أمرت رئاسة المحكمة الابتدائية بتحريك كافة القضايا المعروضة أمام هيئات الحكم، المتعثرة أو العالقة منذ سنة 2018، ومن ضمنها القضايا المرتبطة بنزاع مشروع الحدائق الخضراء.

تأتي هذه الخطوة بالموازاة مع مواصلة جلسات ملف إقامة أوزود وأعضاء شركة "SOLUTE"، في إطار تفعيل مضامين توجيهات رئاسة المجلس الأعلى للسلطة بشأن تفادي تراكم القضايا داخل أروقة المحاكم.

وقررت محكمة الاستئناف للجديدة تأجيل النظر في قضية مسير شركة "الحدائق الخضراء" إلى يوم 24 دجنبر القادم، بعد أن طلب المعني بالأمر محاكمته بشكل حضوري لكشف حقائق جديدة تتعلق بنزاعه مع الشركاء في شركة "SOLUTE" .

هشام حسنابي، رئيس لجنة الدفاع عن مسير شركة "الحدائق الخضراء"، قال إن الاتهامات التي وجهت لموكله من طرف مسيري شركة "SOLUTE" والمساهمين فيها، المتعلقة بمزاعم بشأن تعرضهم لعملية نصب، "مجانبة للصواب لكونهم يشغلون حاليا شققهم بالمشروع ذاته الذي لم يحصل صاحبه على ترخيص السكن بسبب عراقيل إدارية، إضافة إلى أن هؤلاء المساهمين في الشركة يمنعون الشركة من مواصلة أشغال التشطيب النهائي التي لم يتبق منها سوى 2 في المائة".

حسنابي الذي نظم وقفة احتجاجية إلى جانب الهيأة الوطنية لحماية المال العام والمواطنة أمام محكمة الجديدة، أضاف في تصريح لهسبريس: "لقد تفاجأ الجميع بالحكم على مسير شركة الحدائق الخضراء بالحبس ثلاث سنوات في المرحلة الابتدائية في ملف ذي طبيعة مدنية محضة بشهادة المختصين القانونيين والحقوقيين والمسؤولين العاملين في العدل، في الوقت نفسه الذي توجد فيه مجموعة من المساطر المرتبطة بشكايات كيدية تم تحريكها ضد أبناء المسير، في حين توجد قضايا وشكايات مثارة من طرف أفراد أسرة مسير الشركة ضد مسيري شركة سولوت أمام المحكمة لكنها لم تجد طريقها العادي الذي تسلكه مثل هذه القضايا في كافة المحاكم المغربية".