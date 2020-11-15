الحُكومة ترفع ضريبة استهلاك "الشيشة والسيڭار"

هسبريس من الرباط

قبلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تعديلاً قدمه البرلمانيون على مشروع قانون مالية سنة 2021، يقضي برفع الضريبة على استهلاك "السيڭار" و"تبغ الشيشة".

ويهم التعديل الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على "السيڭار" و"تبغ الشيشة"، وبررت الحكومة ذلك بالحد من استهلاك المواد المضرة بالصحة.

ويقضي التعديل برفع المبلغ الأدنى للتحصيل بالنسبة "للسيڭار" من ألف درهم لكل 1000 وحدة إلى 1500 درهم لكل ألف وحدة.

أما "تبغ الشيشة"، فقد جرى رفع المبلغ الأدنى للتحصيل من 450 درهما لكل ألف غرام إلى 550 درهما لكل ألف غرام.

وكنتيجة لهذه التعديلات، يُتوقع أن تشهد أسعار البيع النهائي لكل من "السيڭار" و"تبغ الشيشة" ارتفاعاً ابتداءً من فاتح يناير المقبل.

ومن شأن هذا الرفع أيضاً أن يزيد من موارد الدولة من هذه الضرائب برسم السنة المقبلة، حيث تتوقع الحكومة أن تحصل على 11,2 مليار درهم من الرسوم المفروض على التبغ المصنع.

كما تُساهم في ميزانية الدولة إيرادات الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، التي تتوقع الحكومة أن تجني منها 651 مليون درهم السنة المقبلة.

أما الرسم المفروض على استهلاك أنواع الجعة، فيُرَتقب أن يُدر على خزينة الدولة ما يناهز 800 مليون درهم برسم السنة المقبلة.

وبلغت التعديلات المقدمة من قبل البرلمانيين على مشروع قانون مالية سنة 2021 ما مجموعه 185 تعديلاً، قبلت الحكومة منها 49 تعديلاً، 40 في المائة منها تعود لفرق المعارضة.

ويرتقب أن ينهي مجلس النواب مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية اليوم الجمعة، على أن يُحال على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت على مواده.