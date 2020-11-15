"ماجستير" يجمع معهد الزراعة و"مدرسة التدبير"

هسبريس من الرباط

ترأس محمد صديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن طريق تقنية المناظرة المرئية، مرفوقا بالتهامي الغرفي، مدير مدرسة التدبير "ESCA" ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، حفل الإطلاق الرسمي لـ"ماجستير إدارة الأعمال" المشترك بين معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومدرسة التدبير "ESCA".

وكشف بلاغ صحافي صادر عن الوزارة أن هذا الحفل عرف حضور مسؤولين منها، وفريق التدريس بمدرسة التدبير "ESCA"، وكذا المستفيدين من الماجستير.

ويعتبر إطلاق هذا الماجستير بشراكة بين مدرسة التدبير "ESCA" ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وفق المصدر ذاته، "الأول من نوعه، باعتباره ثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بين مؤسستين للتعليم العالي، ويهدف إلى تأهيل القدرات التدبيرية للأطر العليا والمسؤولين المشتغلين في مجالي الفلاحة والتنمية القروية".

وفي كلمته الافتتاحية أشار صديقي إلى أن هذا التكوين "يعد ترجمة لدينامية التغيير والتحديث التي أطلقتها وزارة الفلاحة ومؤسساتها التعليمية من أجل التكيف مع التغيرات العميقة التي عرفها القطاع الفلاحي في ظل 'مخطط المغرب الأخضر' من 2008 إلى 2020 والإستراتيجية الجديدة 'الجيل الأخضر 2020 -2030' التي تم إطلاقها".

كما أوضح المسؤول ذاته أن وزارة الفلاحة "كانت دائما منخرطة في عملية التطوير والإصلاح والتحديث المستمرة لحكامة القطاع الفلاحي، من أجل ضمان فعالية وكفاءة الإستراتيجية الفلاحية"، مشيرا إلى أن إصلاح الحكامة هو المفتاح الحقيقي لنجاح تنفيذ "مخطط المغرب الأخضر" وصياغة "إستراتيجية الجيل الأخضر".

وأضاف البلاغ أن إطلاق "ماجستير إدارة الأعمال" هذا "يبرز بجلاء نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة، بالتزامن مع تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر، الذي يعكس الأهمية المعطاة لتأهيل الموارد البشرية ودورها في تطوير الفلاحة الحديثة، ولاسيما من خلال تدبير رفيع المستوى، إن على مستوى السلطة التنفيذية العمومية أو على مستوى المهنيين"، وزاد: "ويتعلق الأمر بمواصلة تطوير جودة حكامة القطاع بشكل عام".

من جهته، رحب التهامي الغرفي بهذه الشراكة التي ستعزز تكوين مسؤولي القطاع الفلاحي، "عبر تكوين يركز على الأداء والمردودية بهدف خلق جيل جديد من المسؤولين ذوي القدرات التدبيرية عالية المستوى والقادرين على دعم دينامية تطوير القطاع".

كما رحب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بإقامة هذه الشراكة بين مدرسة التدبير "ESCA" ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والدعم الذي حظي به المشروع من طرف الوزارة الوصية، والذي أسفر عن إطلاق "ماجستير إدارة الأعمال" المشترك، الذي يدمج البعدين التدبيري والتكنولوجي.