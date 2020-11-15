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الرئيسية | مال وأعمال | "بنك المغرب" يكشف المؤشرات المالية الأسبوعية

"بنك المغرب" يكشف المؤشرات المالية الأسبوعية

"بنك المغرب" يكشف المؤشرات المالية الأسبوعية
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 11:50

أعلن بنك المغرب المؤشرات المالية الأسبوعية الخاصة بالمملكة، والتي تهم الفترة الممتدة بين 5 و 11 نونبر الجاري.

وشدد البنك على تحسن قيمة الدرهم بنسبة 0,41 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، بينما تراجعت بنسبة 0,30 في المائة أمام الأورو.

كما ظلت الأصول الاحتياطية الرسمية مستقرة تقريبا حتى 5 نونبر الجاري، من أسبوع إلى آخر، لتستقر عند 292,7 مليار درهم، وارتفعت بنسبة 22,9 في المائة على أساس سنوي.

وقد ضخ بنك المغرب ما مجموعه 105,7 مليار درهم، منها 42 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، بناء على طلب عروض، و26,5 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31,9 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5,3 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

المؤشرات نفسها قالت إن متوسط حجم التداول اليومي على مستوى السوق البنكي بلغ 5,2 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.

بينما سوق البورصة، وفق المصدر نفسه، شهد تسجيل مؤشر "مازي" ارتفاعا ب 2,1 بالمئة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 13,1 في المائة.

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