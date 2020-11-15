السكك الحديدية: "البراق" رافعة تحول في المغرب‎

هسبريس من الرباط

قال المكتب الوطني للسكك الحديدية إن يوم 15 نونبر 2018 سيبقى منقوشا بأحرف من ذهب في تاريخ السكك الحديدية بالمغرب، "إذ أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تدشين القطار فائق السرعة البراق، الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء".

واعتبر المكتب، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، بمناسبة السنة الثانية من انطلاق أول رحلة لقطار البراق، أن "هذا الإنجاز يعد مرحلة أولى من المخطط المديري لتطوير الخطوط فائقة السرعة المبرمجة على المديين المتوسط والبعيد، والرامي لمواكبة النمو المتصاعد لحركية تنقل المسافرين بالمملكة، بالرغم من أن الأنشطة السككية قد استهلت سنة 2020 على إيقاع منحى نمو جد مشجع لمختلف المؤشرات، كبح زخمه الإيجابي، الحدوث المفاجئ للأزمة الصحية".

وأضاف: "في احترام تام للإجراءات المسطرة من طرف السلطات المعنية، بعد رفع الحجر الصحي ونظرا لتطور الطلب، استمر 'البراق' في خدمة زبنائه مع تنزيل تام للتدابير الاحترازية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" خاصة المتعلقة بتقليص التنقلات".

ولمواكبة متطلبات الحركية، يضيف البلاغ، قام المكتب بمواءمة عرضه السككي الأولي، إذ بلغ ابتداء من 12 أكتوبر المنصرم 14 قطارا في الاتجاهين معا بوتيرة قطار كل ساعتين، من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء.

ومن أجل المساهمة في مواجهة هذه الجائحة والحرص على الاحترام التام لشروط السلامة الصحية، اعتمد المكتب ترسانة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية؛ من بينها إجبارية ارتداء الكمامة، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي بالمحطات وعلى متن القطارات، وتعزيز تنظيف وتعقيم القطارات والفضاءات المشتركة بالمحطات وكذا توفير المحلول الكحولي بالمحطات والقطارات. كما قام المكتب بتطوير ﻗﻨﻮات ﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﺘﺬاﻛﺮ عن بعد عبر ﺧﺪﻣﺔ "m-wallet" وخدمة "ﺑﯿﻊ اﻟﻘﺮب".

وبهدف إخبار زبنائه بشكل مستمر حول القطارات والتدابير المتخذة والقواعد الواجب اتباعها لسفر آمن، قام المكتب بتوفير كل المعلومات اللازمة عبر مختلف قنواته الرسمية من خلال مواقعه الإلكترونية ومركز العلاقات مع الزبناء على الرقم 2255 وكذا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وهو يطفئ شمعته الثانية، فإن "البراق" ما فتئ "يفرض نفسه كرافعة للتحول، بحيث إن تأثيراته مستمرة في إحداث نقلة نوعية على مستوى مختلف مكونات المنتوج السككي، بفضل اعتماد مفهوم جديد للسفر وإعادة بلورة مسار الزبون وتوفير خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة. ويستمر البراق جليا في إعادة ابتكار مفهوم السفر"، يضيف بلاغ ONCF.