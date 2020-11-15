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الرئيسية | مال وأعمال | اتحاد المقاولات: "تحرير الكركرات" احترام للقانون

اتحاد المقاولات: "تحرير الكركرات" احترام للقانون

اتحاد المقاولات: "تحرير الكركرات" احترام للقانون
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 17:12

أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب دعمه الكامل وغير المشروط للعملية التي قادتها القوات المسلحة الملكية طبقا للتعليمات الملكية، في احترام تام لمبادئ القانون الدولي، من أجل استعادة حرية التنقل المدني والتجاري في معبر الكركرات.

ووفق بلاغ لاتحاد "الباطرونا"، توصلت به هسبريس، فإن "العرقلة الناجمة عن أفعال أعداء الأمة منذ 21 أكتوبر الماضي تهدف إلى إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية للمقاولات، من خلال التأثير على التدفقات التجارية القادمة من المغرب وأوروبا إلى القارة الإفريقية، خاصة موريتانيا، ومن القارة الإفريقية نحو المغرب وأوروبا، حيث تمر يوميا حوالي 350 شاحنة لنقل البضائع عبر المعبر الحدودي الكركرات".

وبفضل العملية الشرعية للقوات المسلحة الملكية، يقول البلاغ، "سيتمكن الفاعلون الاقتصاديون المغاربة وشركاؤهم الأفارقة والأوروبيون من استئناف أنشطتهم التجارية في أمان وطمأنينة".

وباسم جميع فاعلي القطاع الخاص المغربي، جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب امتنانه العميق وتعبئته الدائمة وراء الملك محمد السادس للدفاع عن استقرار وأمن المملكة وصيانة وحدة التراب الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Me again الأحد 15 نونبر 2020 - 17:21
تكركورت فتحت بفضل التدخل الامازيغي ضد تربص مليشيات جمهورية عربية وهمية!
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2 - لاركو الأحد 15 نونبر 2020 - 18:06
تحية لصانعي استراتيجيات التدخل ولرجالاتنا البواسل لكن لازم الحذر الشديد لان غيابهم يعني ما يعني تحية مرة اخرى للاعين التي لا تنام والاجساد التي لا تكل كلنا رجال وراء العاهل الهمام الى اخر قطرة دم ......
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