24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الأسد الإفريقي" .. المغرب يحتضن أضخم مناورات عسكرية في القارة (5.00)

  2. التعامل مع مرضى "كورونا" داخل البيوت يسائل "بروتوكول العلاج" (5.00)

  3. القوات المسلحة الملكية تعيد "مسلّحي تندوف" إلى التراب الجزائري (5.00)

  4. رادارات القوّات المسلحة تلتقطُ تحرّكات "الجبهة" في المنطقة العازلة‬ (5.00)

  5. الطريقة العلوية تؤيد "الحزم الملكي" في الكركرات‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | "جامعة الغرف" تنوه بتدخل الجيش ضد الانفصاليين‎

"جامعة الغرف" تنوه بتدخل الجيش ضد الانفصاليين‎

"جامعة الغرف" تنوه بتدخل الجيش ضد الانفصاليين‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 01:35

أدانت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات "التوغل اللاشرعي لعناصر من جهة البوليساريو داخل منطقة الكركرات، الذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار، ويعرقل حركة المرور في هذا المعبر الحيوي للسلع والأشخاص، ويقوض مصالح مجموعة من المهنيين الذين ترتبط أنشطتهم بالمعاملات بين المغرب وموريتانيا الشقيقة".

وأكدت الجامعة، في بيان توصلت به هسبريس، دعمها الخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا، لضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية.

وتشدد الجامعة ذاتها على موقفها الواضح والثابت إلى جانب باقي المؤسسات المغربية في دعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أراضيه كاملة، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.

كما نوهت الهيئة المذكورة بالبيان الصادر عن القوات المسلحة الملكية الذي أوضح أنه: "بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".

وثمنت الهيئة ذاتها البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الذي شدد على أن المغرب "أعطى الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع البوليساريو بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في الكركرات"؛ وهي النداءات التي لم تجد لها استجابة، حسب البلاغ.

وتؤكد الجامعة، ومن خلالها رؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وأعضاؤها ومنتسبوها، أن "المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها"، كما تؤكد "اصطفافهم خلف الملك محمد السادس من أجل نصرة القضية الوطنية والدفاع عنها في كل المحافل والمنتديات الدولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الغراب الحكيم الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 02:09
سنبني جدارا في الكركارات وستدفع البوليساريو ثمنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.