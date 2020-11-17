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الرئيسية | مال وأعمال | "ميرندينا" تطلق حملة تواصل "خلي قلبك يدوب"

"ميرندينا" تطلق حملة تواصل "خلي قلبك يدوب"

"ميرندينا" تطلق حملة تواصل "خلي قلبك يدوب"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 17:50

اختارت الكعكة المحشوة والمغطاة بالشوكولاتة الأكثر حُباً لدى المغاربة أن تغير أسلوب التواصل.

وبعدما كانت دائماً علامة تجارية موجهة نحو المنتج، ارتأت "ميرندينا" اليوم أن تكون أكثر تركيزاً على المستهلكين من خلال واحدة من أقدم سماتها، والتي تعتبر القاسم المشترك مع مُستهلكيها: القلب.

أسلوب التواصل الجديد، الذي يحمل شعار "خلي قلبك يدوب"، ليس إلا دعوة إلى جميع المغاربة لفتح قلوبهم من أجل تحرير أنفسهم، والتعبير عن مشاعرهم وكسر الجليد والتواصل حول موضوع يُعتبر من "الطابوهات": الحُب.

وتأتي هذه الدعوة من "ميرندينا" على شكل فيلم قصير مدته دقيقتان، يلعب دور البطولة فيه الممثل الشاب سعد موفق إلى جانب الجميلة سارة بيرلس، ويهتز بموسيقى من ألحان وغناء ديزي دروس.

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