هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كورونا" في المغرب‬

هسبريس من الرباط

أكدت ورقة بحثية أن "المغرب نجح في إبقاء جائحة كورونا تحت السيطرة خلال المرحلة الأولى (الحجر الصحي)، وذلك على الرغم من طابعها الفجائي والصادم، مفضلا التضحية بالاقتصاد حفاظاً على الأرواح، ولم تختلف المقاربة التي اعتمدتها الدولة المغربية خلال هذه المرحلة كثيرا عما كان عليه الحال في باقي الدول العربية، حيث ارتكزت على أربعة محاور متداخلة ومترابطة، ألا وهي المحاور الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية".

وأبرزت المقالة التحليلية، المنشورة في دورية "حِكامة" التي تُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة، بأن "المرحلة الثانية من تدبير الجائحة (مرحلة التكييف في إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي) سجلت بعض الاختلالات تمثلت بالخصوص في ضعف التواصل الحكومي، والارتجالية في اتخاذ القرار، والتسرع في إصدار البلاغات، والتراخي في فرض القواعد الاحترازية في الفضاء العام، فكان من نتائج ذلك أن بدأ منحنى الإصابات بالفيروس في الارتفاع".

ورصدت المقالة، التي ألفها كل من إبراهيم المرشيد وإبراهيم منصوري، وهما أستاذان باحثان بشعبة العلوم الاقتصادية في جامعة القاضي عياض بمراكش، بعض التحديات التي ستواجه المغرب في المستقبل؛ منها تحدي إصلاح المنظومة الصحية بعدما أظهرت أزمة "كورونا" أن هذه المنظومة شبه متهالكة وغير جاهزة لمجابهة الوباء، فضلا عن تحدي الأمن الاجتماعي بالنظر إلى أن الجائحة عرّت الهشاشة الاجتماعية في المغرب. أما التحدي الثالث، فيتجسد في تحفيز الاقتصاد المغربي وتسريع انتقاله إلى مستقبل أكثر استدامة، لأن صدمة "كورونا" كانت أقوى مما يمكن أن يتحمله أي اقتصاد، ورغم ذلك، كانت ردة فعل صناع القرار على قدر كبير من الحكمة، سواء من منظور السياسة النقدية، أو سياسة الموازنة العامة، بحسب الورقة عينها. وأشارت المقالة إلى تحدٍّ رابع، ويتمثل في تحسين جودة المؤسسات السياسية، من خلال إعادة الاعتبار إلى الوسائط السياسية.

وأوردت المقالة التحليلية، المعنونة بـ"التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) في المغرب"، أن "خلافاً لما يدافع عنه أغلب الباحثين المغاربة، نرى أن النموذج التنموي الذي تبناه المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي يبقى صالحا شريطة تنقيحه وتطويره، مع أن يُؤخذ في الاعتبار الدروس المستخلصة من أزمة كورونا، وتحديات المعرفة والاستدامة والعدالة الاجتماعية والتوازن بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية؛ بل إن تغييره على نحو جذري يعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب في سياق يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين".

وبشأن التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا" في المغرب، فقد خلّفت صدمة مزدوجة على الاقتصاد الوطني، إذ شملت العرض (التوقف التام أو الجزئي للنشاطات الإنتاجية والاستثمارية)، والطلب (انخفاض نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي من لدن أهم شركاء المملكة التجاريين)، وفق المقالة التي أوضحت أن الاقتصاد بدأ في الانكماش على نحو ملحوظ.

أما التداعيات الاجتماعية لـ"كورونا"، فتمثلت في تفاقم مظاهر العوز والحاجة؛ وهو ما أكده تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الدولي، حيث يُستنتج من هذا القرير أن نسبة الفقر يمكن أن ترتفع إلى 27 في المائة مع نهاية سنة 2020. ولفتت الورقة الانتباه إلى أن هذه المعضلة قد تمثل عقبة حقيقية أمام الاستقرار الاجتماعي والسياسي في حالة فشل صنّاع القرار في وضع سياسة اقتصادية شاملة وملائمة.

وعلى الصعيد السياسي، قسّمت المقالة فترة الحجر الصحي إلى مرحلتين؛ مرحلة الإجماع الوطني، ومرحلة الشكّ والريبة. ففي المرحلة الأولى، هرول مختلف الفاعلين إلى وضع ثقتهم بالهياكل السياسية القائمة بوصفها مصدراً لليقين؛ وهو ما أدى إلى خلف نوع من الإجماع الوطني ساهم في بعث الأمل بشأن قدرة الأجهزة الحكومية على إدارة الأزمة والتعامل معها على النحو المطلوب. وخلال المرحلة الثانية، التي بدأت مع تسريب مشروع "قانون تكميم الأفواه" في أواخر أبريل، ظهرت بوادر أزمة بين الحكومة وباقي مكونات المشهد السياسي والنقابي والحقوقي، وزاد من حدتها عدم تحسن الوضع الوبائي بالسرعة اللازمة، وظهور بعض التجاوزات الأمنية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تآكل ثقة المغاربة بصدقية الأجهزة الحكومية ومدى قدرتها على احتواء الأزمة.