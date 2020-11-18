قرار يعيد "بوينغ 737 ماكس" إلى التحليق مجدّدا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم السماح بعودة طائرات "بوينغ 737 ماكس" للتحليق مرة أخرى.

وجاء هذا القرار الجديد بعد توقيف هذا النوع من الناقلات الجوية عن الطيران منذ 20 شهرا، لكن استئناف التحليق مشروط بتمكين "بوينغ 737 ماكس" من برامج توجيه جديدة.