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قرار يعيد "بوينغ 737 ماكس" إلى التحليق مجدّدا
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:50
أعلنت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم السماح بعودة طائرات "بوينغ 737 ماكس" للتحليق مرة أخرى.
وجاء هذا القرار الجديد بعد توقيف هذا النوع من الناقلات الجوية عن الطيران منذ 20 شهرا، لكن استئناف التحليق مشروط بتمكين "بوينغ 737 ماكس" من برامج توجيه جديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - mohamed الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:43
Le retour en vol du B737 Max et la disponibilité du vaccin covid19 feront le bonheur des compagnies aériennes : 1)le B737 Max consomme 20% de moins que les autres avions B737, donc un coût moindre d'exploitation si remise en vol pour compenser les pertes enregistrés en 2020 par la pandémie Cov19.
2) la disponibilité du vaccin permettra la reprise du trafic aérien mondiale
Esperant que les bug logiciels du système de vol (MCAS) sont parfaitement corrigés puisque approuvés par les organismes de contrôle ( FAA)
2) la disponibilité du vaccin permettra la reprise du trafic aérien mondiale
Esperant que les bug logiciels du système de vol (MCAS) sont parfaitement corrigés puisque approuvés par les organismes de contrôle ( FAA)
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