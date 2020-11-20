"التخطيط" تسجل ارتفاعا طفيفا في أثمان الاستهلاك

هسبريس - أمال كنين

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0,1 بالمائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,1 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته استقرارا خلال شهر، ارتفاعا بـ 0,2 بالمائة خلال سنة.

وحسب مذكرة للمندوبية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أكتوبر2020، ارتفاعا بـ 0,1 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,1 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وأعلنت المندوبية تسجيل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدار البيضاء ومراكش بـ 0,5 بالمائة، وفي الداخلة بـ 0,3 بالمائة، وفي الرباط ومكناس والحسيمة بـ 0,2 بالمائة. بينما سجلت انخفاضات في كل من القنيطرة بـ 0,8 بالمائة، وأكادير وفاس بـ 0,4 بالمائة، ووجدة وطوان والعيون والرشيدية بـ 0,3 بالمائة.

وحسب المذكرة، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2020 على الخصوص أثمان "اللحوم" بـ 4,4 بالمائة، و"الخضر" بـ 3,3 بالمائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0,9 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" بـ 10,2 بالمائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ 1,6 بالمائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 1,4 بالمائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1,3 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2020. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,7 بالمائة والمواد غير الغذائية بـ0,3 بالمائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 بالمائة بالنسبة لـ "الترفيه والثقافة"، وارتفاع قدره 1,8 بالمائة بالنسبة لـ "التعليم".

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر شتنبر 2020، وارتفاعا بـ 0,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2019.