"شاومي" تشعل منافسة السوق المغربية بهاتف رائد

هسبريس من الرباط

بعد سنة ونصف من دخولها المغرب واحتلالها مراتب متقدمة مع سرعة انتشار جد ملحوظة في السوق المغربية، خصوصا في الهواتف متوسطة التكلفة، بحيث أصبحت لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالأخص لدى فئة الشباب لعدم اقتصارها على الهواتف فقط واعتمادها مجموعة من الحلول التقنية عبر مجموعة من الأجهزة الذكية والأكسسوارات التي تهم كل المجالات (ترفيه، طبخ، صحة، رياضة)، أطلقت شاومي المغرب عن طريق الموزع الرسمي SICOTEL MOBILE يوم الخميس 19 نونبر هاتفها الرائد المنتظر "Mi 10T" الذي من المتوقع أن يشعل المنافسة في السوق المغربية، خصوصا وأن سعره لا يتجاوز 4800 درهم.

الهاتف يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5.

أما عن الأداء، فالهاتف يأتي بمعالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 865 بتكنولوجيا الـ 7 نانو، مع معالج رسومي من نوع Adreno 650، مما يجعله كأحد أقوى الأجهزة الصادرة في 2020 لا من حيث الأداء ولا من حيث الاستخدام المكثف كالألعاب وغيرها.

سعر ومواصفات Xiaomi Mi 10T

سعر ومواصفات Xiaomi Mi 10Tقارن بين هاتفين

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 865 تكنولوجيا 7 نانو

التخزين / الرام: 128 جيجا مع 6/8 جيجا رام

الكاميرا: خلفية ثلاثية 64+13+5 م.ب. / أمامية 20 م.ب.

الشاشة: شاشة 6.67 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 10

البطارية: 5000 مللي أمبير

السعر ومراجعة سريعة للموبايل

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الأحدث الـ Xiaomi Mi 10T مع مواصفات رائدة جداً كما اعتدنا من شاومي، مع الاهتمام بمواكبة التصميمات الأحدث حيث تأتي الشاشة بشكل الثقب وتم تقليله إلى أصغر درجة ممكنة مع الاهتمام بجعل الشاشة تدعم معدل التردد الأعلى الـ "144Hz" لتقديم أفضل تجربة ممكنة للشاشة أثناء اللعب بالأخص، مع صوت ستيريو لتقديم صوت مجسم بشكل ملحوظ وممتاز، ولكن المذهل أن الهاتف يأتي بمعالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 865 ، الذي نادراً ما نجده في السوق المصري، فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi Mi 10T وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا على النحو التالي.

مواصفات هاتف Xiaomi Mi 10T:

يدعم الاتصال قريب المدى الـNFC.

يأتي الهاتف بأبعاد 165.1×76.4×9.33 ملم مع وزن 216 غرام.

يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ (2G) والجيل الثالث الـ (3G) والجيل الرابع الـ (4G) والجيل الخامس.

يأتي بخامات رائدة: ظهر زجاجي وفريم الومنيوم مع طبقة حماية على الظهر جوريلا جلاس 5 .

الشاشة تأتي بشكل الثقب وقد تم تقليله إلى أقل درجة ممكنة للحصول على شكل أفضل وتسميها شاومي الـ Dot Display، وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش، وتدعم معدل التحديث الأعلى الـ "144Hz" للحصول على تجربة أفضل أثناء استخدام الهاتف بالأخص أثناء اللعب على الهاتف.

كما يمكنك التنقل بين الـ "144Hz" والـ "90Hz" والـ "60Hz"، بالإضافة إلى دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف، سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب، بالإضافة لوجود طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass الإصدار الخامس، وتدعم الشاشة أكثر من وضع حيث تدعم وضع الـ Reading mode 3.0 ووضع الـSunlight display 3.0 ، بالإضافة لدعمه لخاصية الـ HDR10.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والعشوائية على النحو التالي:

- الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت من نوع LPDDR5.

- الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5.

أما عن الأداء، فالهاتف يأتي بمعالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 865 بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 650، فالمعالج هو نفسه الموجود في الـ Mi 10 والـOppo Find X2 Pro.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر من نوع Samsung S5K3T2.

الكاميرا الأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و120 إطارا في الثانية.

الكاميرا الخلفية بارزة على ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر من نوع Sony IMX682، وهي الكاميرا الأساسية. وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع. أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وهي الخاصة بالتصوير المايكرو، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

الكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 و30 إطارا في الثانية. كما يدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطارا في الثانية، ويدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطارا في الثانية. كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية.

أما عن التصوير الـ Slow Motion فالهاتف يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 و960 إطارا في الثانية الواحدة، كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 و960 إطارا في الثانية الواحدة.

السماعات الخارجية تدعم الصوت الاستيريو لتقديم تجربة صوتية مجسمة مميزة جدا.

الواي فاي يأتي بترددات الـa/b/g/n/ac/ax، بالإضافة لدعمه الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف.

البلوتوث يأتي بإصدار 5.1 كما يدعم الـA2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive.

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS. كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ Dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.

وسائل الأمان والحماية الموجودة بالهاتف: يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور، مع دعمه لخاصية الـ Face Unlock.

كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي.

منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C، مع دعمه لخاصية الـOTG.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 33 واط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة شاومي الـMIUI 12.

يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الفضي.