كورونا يحصد 20 % من مناصب الشغل بـ"مازاكان"

هسبريس – محمد لديب

قلص منتجع "مازاكان" السياحي، الذي يعتبر أكبر وحدة سياحية بجهة الدار البيضاء سطات، من عدد المستخدمين لديه بنسبة 20 في المائة، بسبب التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا على القطاع السياحي بالمغرب.

وقالت خديجة الإدريسي، المسؤولة عن قسم التواصل بالمنتجع السياحي، إن الإدارة المشرفة على تسيير هذه الوحدة اضطرت لتسريح ما يزيد عن 220 من العاملين بالمركب الفندقي والسياحي، بسبب التراجع الكبير في عدد السياح والزبناء.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لهسبريس أن منتجع مازاكان يشتغل بالحد الأدنى من طاقته التشغيلية، حيث لجأ إلى وضع عمل تنازلي بالنسبة للعاملين الذين احتفظ بهم، في انتظار وضوح الرؤية ومعاودة النشاط السياحي، الذي تضرر بشكل كبير نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت المسؤولة عن قسم التواصل بالمنتجع بأن "الوحدة السياحية الواقعة بمنطقة أزمور توفر خدماتها في بعض مرافقها ولا تستقبل سوى الفرق الرياضية الراغبة في إجراء تجمعات تدريبية، والإدارة ارتأت الاحتفاظ بعدد من العاملين في انتظار تحسن الظرفية الاقتصادية للقطاع السياحي".

وخفض المسؤولون المشرفون على تسيير المنتجع من أجور العاملين الذين يشتغلون بنظام التناوب بنسبة تمثل نصف المدة الزمنية لساعات العمل القانونية، وأكدت الإدريسي أن هناك مجموعة من الأطر الذين يشتغلون عن بعد من بيوتهم، احتراما للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.