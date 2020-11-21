"أوبو" تعلن من الصين عن ثلاثة منتجات مفاهيمية

هسبريس من الرباط

• تعرض OPPO "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم"، وتكشف عن استراتيجية التطوير التكنولوجي (3 + N + X)

• "OPPO X 2021" – جهاز بالشاشة المرنة القابلة للطي، "OPPO AR Glass 2021"، وتطبيق "OPPO CybeReal AR" يعلن عنها لأول مرة، لتفاعل أكثر بين الإنسان والتكنولوجيا مستقبلا.

انطلقت اليوم في مدينة شنغن الصينية فعاليتها السنوية المنتظرة حول الابتكار، "أوبو إينو داي" 2020 (OPPO INNO DAY) أو "يوم أوبو للابتكار 2020"، تحت عنوان "رحلة عبر المستقبل".

وفي سياق إنترنت التجارب، كشفت OPPO عن رؤيتها الجديدة لقطاع التكنولوجيا، التي لخصتها في منهجية "الابتكار الخام" تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم". كما أطلقت OPPO لأول مرة استراتيجية (3 + N + X) للتطوير التكنولوجي التي ستمثل توجّه OPPO للسنوات القادمة.

وأعلنت OPPO خلال الفعالية أيضاً عن ثلاثة مفاهيم جديدة كلياً ستحدث تغييراً جذرياً في قطاع التكنولوجيا المستقبلي، وهي جهاز أوبو إكس 2021 (OPPO X 2021) بالشاشة المرنة القابلة للطي، ونظارة أوبو 2021 بتقنية الواقع المعزز (OPPO AR Glass 2021)، وتطبيق "سايب ريل" بالواقع المعزّز. (OPPO CybeReal AR)

تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم"، تؤكد OPPO إطلاق استراتيجيتها الجديدة لقطاع التكنولوجيا تحت اسم (3 + N + X).

خلال OPPO INNO DAY 2020، أكد طوني تشن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OPPO، عزمها على اتباع منهجية "الابتكار الخام"، وإنشاء منتجات أخرى عالية الجودة في الشركة ضمن سياق استراتيجية (3 + N + X) وانطلاقاً من شعار "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم"، تهدف OPPO إلى توجيه ابتكاراتها لخدمة الإنسانية.

ستخدم OPPO التكنولوجيا لتمكين الناس من التقاط الجمال من حولهم وإطلاق العنان لمخيلتهم عن المستقبل؛ وبالتالي مساعدة الجميع على تحقيق أقصى استفادة من الحياة. وفقًا لذلك، قررنا تحديد استراتيجية تطوير تقنية (3 + N + X) لتطوير OPPO على المدى الطويل.

يشير الرقم "3" إلى التقنيات الأساسية الثلاث، وهي تقنيات الأجهزة والبرامج والخدمات، التي تساعد OPPO على توفير حياة ذكية متكاملة للمستخدمين حول العالم. أما حرف "N" فيرمز إلى عدد من إمكانيات OPPO الأساسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن والخصوصية والوسائط المتعددة والاتصال البيني. أخيرًا، تشير "X" إلى التقنيات المتقدمة المتمايزة والموارد الإستراتيجية مثل تقنية الشحن السريع التي تدفع الابتكار وتحسن تجربة المستخدم بشكل كبير.

من جهته، قال ليفين ليو، نائب رئيس OPPO مدير معهد الأبحاث في OPPO، خلال مداخلته الافتتاحية: "من المهم بناء القدرات التقنية، ولكن الأهم من ذلك هو دمجها بشكل مبتكر. ونحن في OPPO نؤمن بأنه يجب علينا تقديم الفوائد للمستخدمين وترك كل التعقيدات لأنفسنا".

بالإعلان عن ثلاثة منتجات مفاهيمية، تحدد OPPO استكشاف التكنولوجيا المستقبلية

عرضت OPPO خلال الفعالية أيضًا ثلاثة منتجات مفاهيمية، أظهرت إمكانيات جديدة تمامًا للتفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا واستكشاف التكنولوجيا المستقبلية.

يعد هاتف "OPPO X 2021 Roll Up Conceptual Handset" أحدث إنجازات OPPO في مجال البحث والتطوير في العرض المرن والتكديس الهيكلي، مما يوفر للمستخدمين تجربة تفاعلية أكثر طبيعية.

ويضم "أوبو إكس 2021" القابل للطي بشكل كامل ثلاث تقنيات خاصة بـ OPPO، بما في ذلك مجموعة نقل الحركة (Roll Motor)، ولوحة 2 في 1، وصفائح "Warp Track" عالية القوة مطورة ذاتيًا. يؤدي هذا إلى شاشة OLED متغيرة باستمرار يمكن تعديلها بحجم 6.7 بوصة وكبيرة تصل إلى 7.4 بوصة، مما يسمح للمستخدمين بضبط حجم الشاشة وفقًا للاحتياجات الفعلية.

يظهر "OPPO AR Glass 2021" "القفزة" في استكشاف OPPO للعالم الرقمي. اعتمادًا على تصميم الانقسام الجديد تمامًا، فإن "OPPO AR Glass 2021" مدمج وخفيف الوزن؛ أخف وزناً بنسبة 75٪ تقريباً من سابقه. عندما يتعلق الأمر بالمكونات الأساسية، تم تصميم "OPPO AR Glass 2021" بحل ""Birdbath البصري، مما يعزز التجربة الغامرة.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل "OPPO AR Glass 2021" على مستشعرات متنوعة، بما في ذلك كاميرا عين السمكة المجسمة (fisheye stéréo) ومستشعر "ToF" وكاميرا "RGB". لا يمكنهم فقط دعم عدد من التفاعلات الطبيعية، بما في ذلك التفاعلات عبر الهاتف الذكي والتفاعلات القائمة على الإيماءات والموقع المكاني، ولكن يمكنهم أيضًا إكمال حساب الموقع المكاني ثلاثي الأبعاد بالملي ثانية، مما يتيح توطينا دقيقا وتزويدا المستخدمين بتجربة حقيقية وطبيعية للتفاعل المكاني في عالم الواقع الاصطناعي من خلال التحديث المستمر وردود فعل مستمرة لموقع المستخدم في الوقت الفعلي في الفضاء.

يتيح تطبيق "CybeReal AR" المدعوم بتقنية الحوسبة المكانية في الوقت الفعلي تحديد موقع المشهد بدقة عالية والتعرف عليه، وهو مدعوم بتقنيات OPPO الأساسية الثلاث، بما في ذلك إعادة بناء دقيقة للعالم حتى سنتيمترات، وتوطين عالي الدقة في الوقت الفعلي و "OPPO Cloud"، مما يثري تصور المستخدم وفهمه للعالم الحقيقي.

تم تنظيم "OPPO INNO DAY" بنجاح لمدة عامين متتاليين. وأشار توني تشن خلال المؤتمر إلى أن OPPO تأمل في خلق عالم من اللطف من خلال الابتكار الفاضل.

مستوحاة من "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم"، تقوم OPPO بدمج الابتكار التكنولوجي بلمسة إنسانية من أجل إعطاء قيمة للمستخدمين من خلال تقديم تكنولوجيا مخصصة وملائمة وذات صلة.

للمضي قدمًا، ستستمر OPPO في العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم لتعزيز التعاون بهدف إلقاء الضوء على مستقبل التكنولوجيا البشرية.

عن OPPO

تعد "OPPO" علامة رائدة عالميا في إنتاج الأجهزة الذكية، وذلك منذ إعلانها عن أول هاتف ذكي "Smiley Face"في 2008. وتكثف "OPPO" جهودها من أجل خلق تناغم بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة، كما توفر لزبنائها تشكيلة واسعة من الهواتف الذكية تقودها سلسلة "Find" و"Reno".

وتعتمد "OPPO" على نظام التشغيل "ColorOS"، وتوفر مجموعة من الخدمات المرتبطة بشبكة الإنترنيت مثل "OPPO Cloud"و "OPPO +".

وتسجل "OPPO" حضورها في 40 دولة وإقليما في العالم، عبر 6 معاهد للبحث و4 مراكز للبحث والتطوير، فضلا عن مركز عالمي للتصميم يتواجد في لندن.

ويسخر 40 ألف مستخدم في "OPPO"جهودهم لابتكار تجارب جديد وإضفاء قيمة كبرى على حياة العديد من زبناء العلامة في مختلف بقاع العالم.