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الرئيسية | مال وأعمال | سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو

سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو

سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو
هسبريس من الرباط
الأحد 22 نونبر 2020 - 15:25

أورد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.59 في المائة، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0.22 في المائة، في الفترة الممتدة ما بين 12 و17 يوليوز 2020.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

كما أشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية يوم 13 نونبر الجاري ظلت مستقرة في حدود 291.4 مليارات درهم، بانخفاض قدره 0.4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بـ22.6 في المائة على أساس سنوي.

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