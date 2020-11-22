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كُتّاب وآراء
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع منذ بداية السنة
أورد بنك المغرب، وفق مذكرته الأسبوعية، أن مؤشر "مازي" ارتفع بـ 1.4 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 11.9 في المائة.
ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ"البناء ومواد البناء" بـ 2.1 في المائة، و"البنوك" بـ 1.8 في المائة، و"الاتصالات" بـ 1.6 في المائة.
وفي مقابل ذلك، انخفضت المؤشرات المتعلقة بـ"شركات الاستثمار العقاري" و"الشركات القابضة" على التوالي بـ 2.5 في المائة و1.6 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 324.5 ملايين درهم مقابل 495.4 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 81.1 مليون درهم، مقابل 99.9 ملايين درهم الأسبوع الذي سبقه.