أرقام رسمية تكشف تراجع الصيد الساحلي والتقليدي

هسبريس من الرباط

أورد المكتب الوطني للصيد البحري، في مذكرة ترصد البيانات المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن الكميات المصطادة والمفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي، بلغت ما مجموعه 905 آلاف و171 طنا، مسجلة تراجعا بنسبة 4 في المئة.

وكشف المكتب أن القيمة السوقية لمنتوجات الصيد البحري والتقليدي المصطادة والمفرغة خلال الفترة المذكورة، قد انخفضت بنسبة 9 بالمائة لتستقر عند 5.26 مليار درهم، موردا أنه بحسب كل نوع، سجلت الكميات المصطادة من المحار والأسماك السطحية انخفاضا بنسبة 26 بالمئة لتستقر عند 2379 طنا، و7 بالمئة لتستقر عند 779 ألفا و410 أطنان.

وفيما يخص كميات الطحالب البحرية والصدفيات والسمك الأبيض، قال المكتب إنها سجلت زيادة على التوالي بـ 69 بالمائة، و34 بالمئة، و17 بالمائة، و11 بالمائة، مضيفا أنه تم إفراغ ما مجموعه 888 ألفا و553 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في مداخل الموانئ المتوسطية، بانخفاض بلغ 4 في المئة عند متم شتنبر الماضي.

كما سجلت مذكرة المكتب الوطني للصيد البحري انخفاض الكميات المصطادة والمفرغة في الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي بنسبة 13 بالمئة لتستقر عند 16 ألفا و618 طنا.