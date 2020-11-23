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الرئيسية | مال وأعمال | تأثيرات كورونا تعيق معاملات الطيران في المغرب

تأثيرات كورونا تعيق معاملات الطيران في المغرب

تأثيرات كورونا تعيق معاملات الطيران في المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 نونبر 2020 - 15:10

عرفت حركة النقل الجوي التجاري للمسافرين خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2020، من يناير إلى غاية متم أكتوبر، انخفاضا بنسبة 70,79% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

ووفق بلاغ للمكتب الوطني للمطارات حول حركة النقل الجوي بمطارات المملكة خلال شهر أكتوبر، توصلت به هسبريس، تراجعت حركة النقل الجوي الدولي بـ71,87% بسبب الانخفاض المسجل على مستوى جل المناطق الجغرافية، خصوصا أوروبا (-71,06%)، وأفريقيا (-71,55%)، والشرق الأوسط والأقصى (-77,94%) وأمريكا الشمالية (-75,17%).

وبخصوص حركة النقل الجوي التجاري لشهر أكتوبر، سجلت مطارات المملكة انخفاضا بنسبة 82,02% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، حيث استقبلت 338659 مسافرا مقابل 2161696 مسافرا المسجلة خلال أكتوبر 2019.

وقد سجل مطار محمد الخامس ما يقارب 46% من مجموع حركة النقل الجوي المسجلة على المستوى الوطني باستقباله 476177 مسافرا مقابل 848373 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، بانخفاض نسبته 79,08%.

كما عرف مطار مراكش المنارة تراجعا بنسبة 94,88% باستقباله 30662 مسافرا، مقابل 599090 مسافرا المسجلة خلال شهر أكتوبر 2019. فيما سجل مطار أكادير المسيرة كذلك تقلصا بنسبة 83,34%، حيث استقبل ما مجموعه 29085 مسافرا.

البلاغ أورد أن حركة النقل الجوي الداخلي سجلت خلال شهر أكتوبر انخفاضا بنسبة 69,72%، حيث تم استقبال ما مجموعه 82781 مسافرا. فيما سجلت حركة النقل الجوي الدولي الذي يمثل 78,70% خلال شهر أكتوبر 2020 تراجعا بمعدل 83,80% مقارنة مع الفترة من نفسها السنة الفارطة، وذلك باستقبال 305878 مسافرا.

هذه النتائج، يقول البلاغ، تهم حركة النقل الجوي المسجلة مع جميع الأسواق، خاصة أوروبا التي تمثل أكثر من 86% من مجموع حركة النقل الجوي، بانخفاض قدره 83,01%.

وفيما يخص حركة الطائرات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2020 بمطارات المملكة، فقد سجلت انخفاضا قدره 71,94% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، استحوذ منها مطار محمد الخامس على 48,27%، ومطار مراكش المنارة على 8,30%، ومطار أكادير المسيرة على 7,52%.

نشاط الشحن الجوي خلال الشهر نفسه، يضيف البلاغ، عرف تراجعا بنسبة 39,46% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهكذا فقد تم تسجيل 5075.19 طنا مقابل 8382.88 طنا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

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