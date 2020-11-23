تأثيرات كورونا تعيق معاملات الطيران في المغرب

هسبريس من الرباط

عرفت حركة النقل الجوي التجاري للمسافرين خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2020، من يناير إلى غاية متم أكتوبر، انخفاضا بنسبة 70,79% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

ووفق بلاغ للمكتب الوطني للمطارات حول حركة النقل الجوي بمطارات المملكة خلال شهر أكتوبر، توصلت به هسبريس، تراجعت حركة النقل الجوي الدولي بـ71,87% بسبب الانخفاض المسجل على مستوى جل المناطق الجغرافية، خصوصا أوروبا (-71,06%)، وأفريقيا (-71,55%)، والشرق الأوسط والأقصى (-77,94%) وأمريكا الشمالية (-75,17%).

وبخصوص حركة النقل الجوي التجاري لشهر أكتوبر، سجلت مطارات المملكة انخفاضا بنسبة 82,02% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، حيث استقبلت 338659 مسافرا مقابل 2161696 مسافرا المسجلة خلال أكتوبر 2019.

وقد سجل مطار محمد الخامس ما يقارب 46% من مجموع حركة النقل الجوي المسجلة على المستوى الوطني باستقباله 476177 مسافرا مقابل 848373 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، بانخفاض نسبته 79,08%.

كما عرف مطار مراكش المنارة تراجعا بنسبة 94,88% باستقباله 30662 مسافرا، مقابل 599090 مسافرا المسجلة خلال شهر أكتوبر 2019. فيما سجل مطار أكادير المسيرة كذلك تقلصا بنسبة 83,34%، حيث استقبل ما مجموعه 29085 مسافرا.

البلاغ أورد أن حركة النقل الجوي الداخلي سجلت خلال شهر أكتوبر انخفاضا بنسبة 69,72%، حيث تم استقبال ما مجموعه 82781 مسافرا. فيما سجلت حركة النقل الجوي الدولي الذي يمثل 78,70% خلال شهر أكتوبر 2020 تراجعا بمعدل 83,80% مقارنة مع الفترة من نفسها السنة الفارطة، وذلك باستقبال 305878 مسافرا.

هذه النتائج، يقول البلاغ، تهم حركة النقل الجوي المسجلة مع جميع الأسواق، خاصة أوروبا التي تمثل أكثر من 86% من مجموع حركة النقل الجوي، بانخفاض قدره 83,01%.

وفيما يخص حركة الطائرات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2020 بمطارات المملكة، فقد سجلت انخفاضا قدره 71,94% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، استحوذ منها مطار محمد الخامس على 48,27%، ومطار مراكش المنارة على 8,30%، ومطار أكادير المسيرة على 7,52%.

نشاط الشحن الجوي خلال الشهر نفسه، يضيف البلاغ، عرف تراجعا بنسبة 39,46% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهكذا فقد تم تسجيل 5075.19 طنا مقابل 8382.88 طنا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.