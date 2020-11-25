هسبريس من الرباط

أعلنت سلسلة مطاعم "برغر كنغ" للوجبات السريعة، الشهر الجاري، إطلاق أول سندويتش "برغر" 100% نباتي بالمغرب، بعدما طال انتظاره من طرف المغاربة المتبعين للنظام الغذائي النباتي.

وجرى إطلاق اسم "Vegetarian Whopper" على هذا السندويتش الجديد، وبدأ تقديمه للزبناء في 25 دولة سنة 2019 عبر أكثر من 2500 مطعم، وهو ما يجعل "برغر كنغ" أول سلسلة مطاعم للوجبات السريعة تقدم هذا النوع من "البرغر".

وشجعت عمليات الإطلاق الناجحة لهذا السندويتش في الولايات المتحدة وأوروبا عشاق "البرغر" في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، على المطالبة بضم هذا السندويتش الجديد لقائمة الوجبات الخاصة بها كبديل نباتي لتذوق "الووبر" بنفس الطعم لكن بدون لحم.

ويتكون سندويتش "الووبر النباتي" من شريحة نباتية مشوية على اللهب، ما يعطيه نفس نكهة الشواء المدخنة الكلاسيكية، إضافة إلى قطع الخس المقرمشة، والطماطم الطازجة، والبصل والمخلل، المايونيز، والكاتشب؛ كل ذلك داخل خبز "البرغر" المحمص.

واستعانت "برغر كينغ" بـ"TheVegetarian Butcher" المتخصصة في لحوم الخضراوات، من أجل تقديم شطائر خضروات أكثر ابتكاراً. ومكن تحالف العلامتين من توفير مُنتج يمكن أن يغير صناعة الوجبات السريعة.

وسيُتاح السندويتش النباتي الجديد بنفس سعر الـWhopper الكلاسيكي، أي بسعر 39 درهماً للساندويتش، و55 درهماً للوجبة الكاملة، وسيكون متوفراً في 28 مطعماً بالمغرب في كل من الدار البيضاء وطنجة وتطوان وفاس ومكناس، إضافة إلى العرائش والمحمدية والجديدة وبني ملال ومراكش.

وقال ديفيد شير، رئيس "برغر كنج" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن مقتنعون بأن الووبر النباتي هو البرغر الذي ينتظره الجميع كبديل نباتي، مع الحفاظ على المذاق الأصلي للوُوبر الشهير. سنترك الفرصة لعشاق الووبر لمحاولة تمييز الفرق بينه وبين البديل النباتي الجديد".