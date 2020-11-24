مؤشر "داو جونز" يرتفع بأكثر من 400 نقطة

هسبريس من الرباط

ارتفع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة.

وتجاوز المؤشر 30 ألف نقطة للمرة الأولى بفعل آمال اللقاح، وبدء نقل السلطة إلى جو بايدن.