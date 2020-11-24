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مؤشر "داو جونز" يرتفع بأكثر من 400 نقطة
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 18:23
ارتفع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة.
وتجاوز المؤشر 30 ألف نقطة للمرة الأولى بفعل آمال اللقاح، وبدء نقل السلطة إلى جو بايدن.