فتح "الكركرات" ينعش أنشطة النقل اللوجستيكي

هسبريس – محمد لديب

عاد الانتعاش إلى أوصال قطاع النقل اللوجيستيكي بشكل تدريجي بعد إعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة التجارية، إثر تدخل القوات الملكية المسلحة لطرد مرتزقة البوليساريو، الذين كانوا يعرقلون حركة النقل البري بالمنطقة الحدودية المغربية الموريتانية.

وقال عبد الرحيم الشناوي، الخبير في مجال النقل اللوجيستيكي ورئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، في تصريح لهسبريس، إن فتح معبر الكركرات ساهم بشكل كبير في إعادة الروح إلى هذا المحور الطرقي الإستراتيجي، الذي يساهم بقسط كبير في تأمين حركة التجارة الدولية بين المغرب وباقي دول غرب إفريقيا.

وأوضح الشناوي، في التصريح ذاته، أن التوقعات تشير إلى أن الحركة التجارية عبر هذا المحور الطرقي الدولي ستعود إلى مستوياتها السابقة بحر الأسبوعين القادمين، وستشهد انتعاشا أكبر من السابق بمجرد الانتهاء من تعبيد الطريق التي تربط المغرب بموريتانيا.

وأفاد المتحدث ذاته بأن قطاع النقل اللوجيستيكي يعاني من الانعكاسات السلبية التي يخلفها استمرار تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في خلق مشاكل كبيرة للمقاولات على مستوى تسديد مبالغ الفواتير.

وقال عبد الرحيم الشناوي: "معاملات المقاولات التي تشتغل في قطاع نقل البضائع تأثرت بشكل كبير بسبب انخفاض معاملات مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، لكن في ظل عودة الانتعاش للمعاملات التجارية مع باقي دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نعتقد أن الأمور ستتجه نحو التحسن التدريجي".