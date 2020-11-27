الوقت واللقاح .. تعافي الاقتصاد الوطني يترقب جديد الأسابيع المقبلة

هسبريس من الرباط

مواصلة سبل البحث عن مخرج لسياقات الأزمة الاقتصادية وليدة فيروس كورونا، ماتزال إجراءات الدولة تتقاطر وتخضع للتقييم الدوري بغية مزيد من التجويد، خصوصا أمام استمرار تدهور أوضاع المقاولات في مجالات متفرقة.

واستعرض والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمام "نواب الأمة"، الإجراءات الاقتصادية التي استهدفت إنهاء وضع الانتظار، لكنها تبقى محدودة أمام حجم الرهانات، ما يجعل الأنظار تتجه نحو اللقاح وإمكانية الخروج النهائي من "جائحة كورونا".

وتظل رهانات الاستقرار المالي وإعادة التوازن للقطاع البنكي، بالإضافة إلى ملفي البطالة ودعم المقاولات، تنتظر حلولا أكثر جذرية، بعد تخلي العديد من المقاولات عن الأجراء أو خفض أجورهم، ما يهدد قدرتهم على أداء الالتزامات المختلفة.

وأمام كل هذه التحديات، مازال مغاربة مستثمرون ومستخدمون ينتظرون نهاية الأزمة الحالية لتعافي أنشطتهم بشكل نهائي، خصوصا المرتبطين بالأسواق الدولية من خلال عمليات التصدير والاستيراد التي تضررت بشكل كبير.

رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، قال إن "بنك المغرب أعلن حزمة من الإجراءات، بعضها يخصه هو وأخرى تروم تدبير السياسة النقدية وتمويل الأبناك"، مسجلا أن "تحقق كافة المعطيات التي قدمها الجواهري، سينعش الاقتصاد".

وأضاف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المطلوب الآن هو خلق مقاولات جديدة وتمويل الاستثمارات، وذلك من أجل ضمان مزيد من التوظيفات وخلق الثروة ودعم النمو الاقتصادي بالبلد، خصوصا في ظل الوضع الراهن".

وأوضح الخبير المغربي أن "بنك المغرب يقترح على الأبناك أمورا عديدة، لكن الوقت ما يزال هو سيد الموقف، بالإضافة إلى اللقاحات، ومساهمتها في استقرار الأسواق المالية"، مشددا على أن القطاع البنكي المغربي مطالب بالعصرنة والمغامرة أكثر.

وأشار أوراز إلى أن "التمويلات التقليدية لم تعد مجدية، كما أن أغلب معاملات البيع والشراء تتم خارج الإطار البنكي، والتكنولوجيا تغيب عن طرق الأداء"، مستدركا بأن "الوضعية تحسنت كثيرا مقارنة بفترة الحجر، لكن الاقتصاد الوطني يحتاج مزيدا من الوقت".