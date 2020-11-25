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الرئيسية | مال وأعمال | الصادرات الزراعية تسجل منحى إيجابيا في الأسواق

الصادرات الزراعية تسجل منحى إيجابيا في الأسواق

الصادرات الزراعية تسجل منحى إيجابيا في الأسواق
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:50

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنه "وفقا لبرنامج توزيع الزراعات الخريفية في ما يخص الخضروات للموسم الفلاحي الحالي، بلغت الإنجازات إلى غاية 20 نونبر.700 62 هكتار، أي 60٪ من البرنامج المحدد، بمعدل إنجاز للزراعات الرئيسية يصل إلى 80٪ للطماطم و62٪ للبطاطس و42٪ للبصل؛ في حين سيتم إنجاز برنامج الخضروات بالكامل قبل نهاية شهر دجنبر القادم".

وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "في ما يتعلق بالزراعات الخريفية الرئيسية كالحبوب، والبذور، والقطاني الغذائية، والزراعات العلفية والزراعات السكرية، وبسبب تأخر التساقطات، بلغت الإنجازات حتى الآن 1.200.000 هكتار، أي 21٪ من البرنامج الإجمالي المحدد لجميع الزراعات، بمعدل إنجاز بلغ 74 ٪ بالنسبة للزراعات السكرية".

وأضاف المصدر ذاته أنه "مع ذلك، ومع توقع تساقط الأمطار خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة، سيتم تسريع وتيرة عملية إطلاق الزراعات الخريفية الرئيسية، لاسيما الحبوب، لتصل إلى مليون هكتار في الأسبوع، على شاكلة المواسم الفلاحية المشابهة، وبالتالي تدارك التأخر المسجل منذ بداية الموسم".

وأشار البلاغ إلى توقع "مستويات قياسية من الإنتاج العالمي من الحبوب برسم 2020-2021"، موردا أنه "يتم تموين السوق الوطني من هذه المنتجات في ظروف عادية، وبالتالي، وعلى الرغم من محدودية الإنتاج الوطني هذه السنة، وبفضل إجراءات تعليق الرسوم الجمركية بشكل خاص، تتم عملية الاستيراد بانتظام وبكميات وجودة كافية لتلبية الحاجيات من الحبوب للصناعات التحويلية الوطنية، كمطاحن الدقيق والسميد الصناعي ومنتجي الأعلاف المركبة... وتجديد المخزونات الداخلية باستمرار لتغطية الحاجيات من 3 إلى 4 أشهر".

بالإضافة إلى ذلك، تضيف وزارة الفلاحة، فإن "نشاط التحويل الصناعي للحبوب يستقر في مستوياته المعتادة، ويغطي جميع حاجيات المستهلكين من المنتجات، وخاصة من الدقيق والسميد؛ فيما تبقى أسعار هذه المنتجات في السوق الوطنية مستقرة نسبيا"، مشيرة في ما يتعلق بالقطاني الغذائية، وخاصة العدس والحمص، إلى أن "السوق الوطني مزود بما يكفي لتغطية الحاجيات من 4 إلى 5 أشهر؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن الأسعار المعمول بها بالنسبة لهذه السلع في السوق الوطني مستقرة نسبيا".

وورد ضمن البلاغ ذاته أن موسم تصدير المنتجات الفلاحية 2020-2021 يسجل آفاقا واعدة، إذ سجلت الصادرات أداء جيدا بداية هذا الموسم على الرغم من السياق الدولي الذي مازال صعبا، والذي يتميز باستمرار انتشار وباء كوفيد19، مضيفا أن صادرات الكليمنتين

سجلت نموا كبيرا خلال الموسم الجاري، إذ بلغ حجمها حوالي 106.600 طن خلال الفترة من 1 شتنبر إلى 22 نونبر الجاري، أي بزيادة قدرها 60 ٪ مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي. وشمل هذا النمو جميع أسواق التصدير.

ويتميز الموسم الحالي، حسب بلاغ الوزارة، بوضعية تجارية ملائمة في الأسواق الدولية للكلمينتين على وجه الخصوص، والحوامض بشكل عام. كما لوحظ هذا المنحى الإيجابي في ما يخص الخضروات التي بلغ حجمها حوالي 214.500 طن خلال الموسم 2020-2021، إلى غاية 22 نونبر، مسجلة بذلك نموا بنسبة 15٪ مقارنة بالموسم السابق، حيث ارتفعت بذلك صادرات الطماطم بنحو 3٪، لتبلغ 117.400 طن.

وفي ما يتعلق بالفلفل والفلفل الحار، سجلت الوزارة أداء جيدا أيضا بحجم بلغ 19.400 طن، أي بزيادة 27٪ مقارنة بموسم 2019-2020؛ فيما بلغت الصادرات، بالنسبة لتوت العليق، خلال هذا الموسم حوالي 6500 طن، مسجلة نموا بنحو 17٪.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - amin الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:56
المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في مجال الصيد البحري بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع
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2 - safae الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:56
بفضل الاستراتيجيات التي يتم تتبعها من طرف وزارة الصيد البحري هذا القطاع يشهد تطورا ملحوظ
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3 - Mouna الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:56
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
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0
4 - radia الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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5 - Houda الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
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6 - نورة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب
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7 - hana الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
وزارة الصيد البحري كالعادة تقوم بواجبها ديالها تحياتي لك سيد الوزير دمت متألق
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8 - احمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
وزارة الفلاحة قايمة بواجبها على احسن وجه والفضل راجع لحنكة سيد الوزير كنشكروه على العمل ديالو الذؤوب
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9 - safa الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
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10 - safa الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
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0
11 - amal الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة ولن يفلح مرتزقة البوليساريو في اضعاف المغرب لا اقتصاديا ولا سياسيا
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12 - jamila الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
القطاع الفلاحة والصيد البحري عرف نجحا في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما منذ إعلان حالة الطوارئ
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13 - حمزة الروداني الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:57
رغم التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي و خاصة المناخية عجز في التساقطات المطرية في ثلاث سنوات الاخيرة بالاضافة الى التحديات التي خلافتها جائحة كورونا لكن استطاع هذا القطاع أن يتغلب على هاته التحديات و تحقيق نتائج ايجابية على مستوى الانتاج النباتي و الحيواني و تحقيق الاكتفاء الذاتي و هذا بفضل الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الفلاحة و المخططات التي وضعتها الوزارة كمخطط المغرب الأخضر الذي كان له وقع ايجابي في وفرة المنتوجات الفلاحية بالاسواق المحلية في زمن كورونا
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14 - amin الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:58
السيد وزير الصيد البحري من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للصيد البحري وطوره محليا ودوليا ، بالتوفيق
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15 - كربم الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:58
الفلاحة بمرور السنوات تعرف تطورا وازدهارت كبيرا ودالك راجع لوزارة الفلاحة لكدير مجهودات باش تكون فالمستوى المطلوب وترفع بهدا القطاع الحيوي وتزيد به لقدام بالفعل اصبح القطاع الفلاحي بالمغرب ينافس ويتصدر المراتب الاولى عبر العالم والان في ضل هده الجائحة برهن على ان هدا القطاع يعول عليه بتوفير كل ما يلزم من منتوجات فلاحية وتحقيق الاكتفاء الداتي للمواطنين دون عناء او تخوف لهدا كنتقدم لوزارة الفلاحة كامل الشكر والتقدير على المجهودات لكتستحق الوسام عليها
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16 - nariman الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:58
-المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
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17 - هشام الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:58
لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد الوزير دائم الحركة و التواصل عن قرب مع المواطن من اجل بناء مخططات ناجحة و هذا ما جعل المغرب اليوم و مع جائحة كورونا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية و بأثمنة جد مناسبة
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18 - mehdi الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:58
وزارة الفلاحة ستساهم و لا شك في تطوير القطاع الصيد من خلال هذه الاتفاقية المهمة
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19 - samiasaadoune الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:58
Merci pour l'esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur
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20 - mohmed الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:58
الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره
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21 - حسن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:58
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع و زمن كورونا أبان عن نجاح كل الاستراتيجيات و مخطط الفلاحية التي وضعتها الوزارة و الدليل على ذلك هو استمرار الانتاج الفلاحي و وفرة المواد الغذائية بالاسواق المحلية
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22 - houda الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:58
الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا ونفتخر بها بين كتجربة وما حققه السيد الوزير من نجاح يجعلنا جد متفائلين بمغرب الغد
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23 - samiasaadoune الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:59
L'agriculteur est devenu multilingue , grâce à laquelle M.aziz akhenouch
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24 - sabrinefatine الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:59
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
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25 - kamal الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:59
_وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
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26 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:59
الكل يشيد بالمجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة خلال زمن كورونا حيث صخرات كافة الوسائل لمراقبة الاسواق المحلية للخضر و الفواكه و الحبوب و امدادها بالمنتوجات الفلاحية الكافية للسد حاجياتنا من هذه المنتوجات بأثمنة مناسبة
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27 - نجوى الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:59
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
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28 - jamal الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:59
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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29 - لمياء الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:59
ليس بالغريب على وزارة الفلاحة انها كدير مجهود جبارة باش تزيد بهدا القطاع وبينات على انها قد المسؤولية وقايمة بالواجب ديالها على احسن وجه الحمد لله من هنا كنتقدم للشكر لوزارة الفلاحة سيرات الضروف ومتتبع الاوضاع وقايمة بمجهودات باش ميكون حتى شي خلل شكرا لهم
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30 - zoubidaamhzoune الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:59
Le ministère de l'agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates. M.aziz akhenouch est l'homme de la scène et devrait être imité par tous les ministres et politiciens, bonne chance et plus tendre.
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31 - أيوب الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
لا يختلف اثنان حول أهمية القطاع الفلاحي بالمغرب و دوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدر خلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد الفلاحية ، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن و اليوم في ظل جائحة كورونا و تزامن مع شهر رمضان لم يعرف القطاع الفلاحي أي تراجع في الانتاج و لا أي تغيير في أسعار المواد الغذائية الفلاحية و هذا دليل نجاح الوزارة الوصية على القطاع في الاستراتيجية و المخطط الذي تنهجه
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32 - رقية الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
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33 - نور الهدى الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
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34 - said الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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35 - izahadar الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
n'y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l'agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l'efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
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36 - اسماء الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
استراتيجية المخطط الاخضر ساهم في تطوير الفلاحة المغربية وتضهر نتائجه في ضل هده الجائحة من هنا نستنتج ان القطاع الفلاحي ببلادنا في الطريق الصحيح
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37 - Souad الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض
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38 - akrdoussemounia الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
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39 - yassir الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
_السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته
منقطعة النظير
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40 - سهيل الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
قطاع الفلاحة بالمغرب يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على ذلك في الكثير من المحافل و اليوم و في ظل جائحة كورونا لم تعرف الاسواق المحلية أية نقص في المواد الغذائية الفلاحية أو ارتفاع أثمنة الحمد لله كلشي كاين و بأثمنة مناسبة
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41 - السعدية الخميس 26 نونبر 2020 - 00:00
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
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42 - fatihaamlaal الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة الحمدلله الخير كاين فالسوق و الفضل كيرجع لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا
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43 - سميرة الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
وزارة الفلاحة قادرة على تجاوز العراقيل التي تلاحق هدا القطاع لانها تقوم بمجهودات جبارة ولم تأتر فيها الضروف الراهنة ونحن على تقة بان تواصل النجاح في تطويره وتحسينه لان هده الفترة الصعبة ليست الا تحدي من اجل مستقبل زاهر لبلادنا نتمنى التوفيق لها
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44 - أحمد الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد و اليوم و في ظل جائحة كورونا قد أتبثت الاستراتيجية التي يدبير بها السيد وزير الفلاحة القطاع الفلاحي نجاعتها من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغدائية الفلاحية
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45 - smail الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
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46 - najouaakzim الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
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47 - smail الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
اليوم في هذه الازمة بينت قدراة وكفاءات وزير الفلاحة سي عزيز أخنوش الحمد لله على هذه الناتجة الايجابية شكرا لوزاة الفلاحة على هذا المجهودات
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48 - رشيد الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
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49 - fatihaamlaal الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر
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50 - saida الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
الفلاح المغربي يستشعر التغيير الذي حدث في القطاع الفلاحي و اصبح هو المستفيد الاكبر من هذا التطور.
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51 - كمال الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها و هذا ما أتبثته جائحة كورونا حيث في عز هذه الازمة استطاع القطاع الفلاحي الاستمرار في الانتاج و تحقيق الامن الغذائي بالإضافة الى وفرة المنتوجات الفلاحية التي عرفتها الاسواق المحلية و بأثمنة مناسبة ...
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52 - اشرف الخميس 26 نونبر 2020 - 00:01
على ماكنشوف كنضن بلي وزارة الفلاحة خدامة بنيتها ودايرة المجهود ديالها باش تزيد بهاد القطاع القدام
بالاخص فهاد الضروف سواء الوبائية او المناخية صراحة تستحق التقدير برافو
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53 - naima الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
في هذه الجائحة الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى بها على المستوى الدولي بفضل إستراتيجية المتخدة من قبال وزراة الفلاحة حيت وفرت جميع المنتوجات الغدائية مما يزيد كدالك من فرص الشغل والقضاء على البطالة
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54 - hakima الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر. شكراً هسبريس
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55 - med الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
نحن فخورين بوزارة الصيد البحري دائما متألقة وتعرف تطور ملحوظ و فعلا دايرين كثر من جهدهم باش القطاع البحري يتطور
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56 - صابر الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
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57 - عبد الهادي الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهودات جبارة من أجل حماية المواطن و تحقيق الأمن الغذائي و ضمان استمرار الانتاج الفلاحي بنفس الوثيرة رغم الأوضاع التي تعرفها بلادنا و العالم بسبب تفاشي فيروس كورونا و الحمد لله قد عرفت الاسواق المحلية في زمن كورونا و الذي تزامن مع شهر رمضان وفرة في المنتوجات الغذائية الفلاحية و بأسعار جد مناسبة اللي عرفاتها الاسواق والاثمنة اللي كانت مناسبة
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58 - ايمان الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
كل شكر لوزارة الفلاحة لكدير مجهودات جبارة باش هاد القطاع الفلاحي اكون فالمستوى المطلوب لان بلادنا كتعتمد عليه بشكل كبير موفقين
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59 - bader الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.
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60 - samir الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
صراحة المغرب في هد الجائحة ترجلو معنا ناس د الفلاحة نقص من الاثمنة التي كانت من قبل توفير جميع المواد الغدائية
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61 - جمال الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
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62 - simo الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
رغم الضروف التي يجتازها المغرب اليوم وزارة الصيد البحري قايمة بالواجب شكرا على حسن تدبيرك سيد الرئيس
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63 - احلام الخميس 26 نونبر 2020 - 00:02
لفضل وكل الفضل راجع للوزارة المعنية لكتبهرنا كل مرة بالجدية ديالها فالعمل حيت اصبج هدا القطاع يحتل المراتب الاولى عالميا ونمودج يحتدى به
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64 - iman الخميس 26 نونبر 2020 - 00:03
شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير قطاع الصيد البحري بفظل مجموعة من المجهودات
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65 - حاتم الخميس 26 نونبر 2020 - 00:03
وزارة الفلاحة تنهج استراتيجية تعتمد على مقاربة تشاروكية بينها و بين الفلاح و المواطن و هذا سبب نجاح معظم القرارات التي تتخذه و اليوم و في عصر كورونا اتبثت هذا النجاح من خلال استمرار الانتاج الفلاحي و امداد الاسواق المحلية بالمنتوجات الفلاحية بنفس الوثيرة و بنفس الأثمنة
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66 - dalila الخميس 26 نونبر 2020 - 00:03
قال الحسن الثاني رحمه الله أعطني فلاحة أعطيك شعبا ... في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شيئ يتغير، إلا وزير الفلاحةا و هذا شيء حميد لأنه أبان عن حنكته ،بالتوفيق للسيد عزيز اخنوش رجل المهمات الصعبة، الله يقوي الخير.
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67 - عبد الله الخميس 26 نونبر 2020 - 00:03
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
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68 - حليم الخميس 26 نونبر 2020 - 00:03
موفقين انشاء الله خير الفلاحة المغربية في تطور ملحوض وهدا راجع لكفاءة وزارة الفلاحة لبرهنت على الجدية دايلها وخدمات باش تخلي هاد القطاع في احسن احواله لانه قطاع مهم ويعول عليه في رفع الاقتصاد المغربي
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69 - najouaakzim الخميس 26 نونبر 2020 - 00:03
التوفيق والنجاح لسيد الوزير عزيز أخنوش فعلا الفلاحة المغربية أصبحت رقما صعباا
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70 - mustapha الخميس 26 نونبر 2020 - 00:04
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
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71 - ايمان الخميس 26 نونبر 2020 - 00:04
السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير
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72 - كريمة الخميس 26 نونبر 2020 - 00:04
كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع
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73 - يوسف الخميس 26 نونبر 2020 - 00:05
القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي
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74 - ابراهيم الخميس 26 نونبر 2020 - 00:05
الحمد لله الفلاحة المغربية برهنت على الجدية ديالها فالعمل الوزارة قايمة بواجبها امقصرتش كنشكرهم وكنفتخرو بها هدا هو المضمون فيكم
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