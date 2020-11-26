"موروكو مول" ينظم حدث "بلاك فرايداي" السنوي‎

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن ينظم "موروكو مول"، ما بين 27 و29 نونبر الجاري، نسخة جديدة من حدثه السنوي "HAPPY FRIDAY "، "والذي تشارك فيه من ماركات عديدة تمثل قطاعات مختلفة؛ كالموضة، الرياضة، التجهيز المنزلي والديكور، الثقافة، التكنولوجيات الحديثة، من خلال تخفيضات حصرية واستثنائية تصل إلى 70 في المائة".

ووفق بلاغ صحافي، فسينظم "موروكو مول"، في الوقت نفسه، "مسابقة لمكافأة أفضل المتسوقين، من خلال جوائز مميزة؛ بما في ذلك سيارة فاخرة من الجيل الجديد".

ودعا "موروكو مول"، في بلاغه، زبناءه الأوفياء إلى "الاستفادة من العروض المذهلة في هذه الفترة من نهاية السنة، وكذلك إلى أن يعيشوا تجربة تسوق ممتعة وآمنة".