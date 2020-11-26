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الرئيسية | مال وأعمال | "إيبيريا" تستأنف الرحلات بين الدار البيضاء ومدريد

"إيبيريا" تستأنف الرحلات بين الدار البيضاء ومدريد

"إيبيريا" تستأنف الرحلات بين الدار البيضاء ومدريد
هسبريس - أمال كنين
الخميس 26 نونبر 2020 - 14:20

أعلنت شركة طيران ايبيريا أنها ستستأنف رحلاتها بين مدريد والدار البيضاء ابتداء من 2 دجنبر المقبل.

ومن المنتظر أن تنظم الشركة رحلات يومية بين الدار البيضاء ومدريد ذهابا وإيابا، مذكرة زبائنها بأن يتحققوا عبر خريطتها التفاعلية ما إذا كانت هناك قيود على التخطيط لرحلتهم، أو كانوا بحاجة إلى الحصول على شهادات اختبار "كوفيد-19" بنتيجة سلبية.

وكانت إسبانيا جددت شروط الدخول إلى أراضيها للقادمين من المغرب في 12 نونبر، تهم الإجراءات الجديدة بشأن الضوابط الصحية التي سيتم تنفيذها عند نقاط الدخول إلى ترابها.

المتطلبات الجديدة لدخول إسبانيا بدأت يوم الاثنين الماضي، وتتمثل في تغيير في النموذج الصحي الذي يجب على الركاب تقديمه في ميناء الوصول.

ومن ضمن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، ضرورة إجراء اختبار "PCR" لا تقل مدته عن 72 ساعة، وأن تكون الوثيقة الداعمة للاختبار هي النسخة الأصلية، مكتوبة باللغة الإسبانية أو الإنجليزية، ويمكن تقديمها في شكل ورقي أو إلكتروني.

وأكدت السفارة ضرورة أن يحتوي المستند على الأقل على المعلومات التالية: اسم المسافر، رقم جواز السفر أو وثيقة أو خطاب الهوية الوطنية، الذي يجب أن يتطابق مع الرقم المستخدم في نموذج الرقابة الصحية، وتاريخ الاختبار، مع تحديد تفاصيل الاتصال بالمركز الذي يقوم بالتحليل والتقنية المستخدمة، والنتيجة السلبية للاختبار.

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