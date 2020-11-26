"مغرب أوكسجين" تزيد الاستثمار في القطاع الصحي

هسبريس من الدارالبيضاء

بلغ رقم المعاملات المتداول لشركة "مغرب أوكسجين" 60,2 مليون درهم خلال الفصل الثالث من العام الجاري، ليسجل ارتفاعا بنسبة 7,9 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها برسم السنة المالية السابقة.

وذكرت "مغرب أوكسجين"، في بلاغ لها، أن رقم المعاملات المتداول عرف بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية انخفاضا بنسبة 2,5 بالمائة، مشيرة إلى المرونة التي انتهجتها للحد من الأثار السلبية لوباء كورونا على أهدافها السنوية المسطرة، وذلك بالنظر إلى التطور الإيجابي لمجاميعها المالية.

وأوضح المصدر ذاته أنه، على صعيد الاستثمارات الموحدة، قفز حجم الاستثمارات من 2,2 مليون درهم إلى 12,3 مليون درهم عند متم الفصل الثالث من العام الجاري، وبالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة تم تخصيص غلاف مالي إضافي لقطاع الصحة، لاسيما ما يتعلق بمعدات الإنتاج وتخزين الأوكسجين الطبي.

في المقابل، ومن أجل تأمين عمل وحدة الإنتاج الخاصة بالتبريد، انخرطت "مغرب أوكسجين" في استثمارات تتعلق بإعادة التجديد خلال الفترة بين يونيو وشتنبر الماضيين.

وقد تضاعف المبلغ الاستثماري الموحد، خلال الفترة من يناير حتى شتنبر 2020، بمقدار أربع مرات مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي المنصرم، ليبلغ 19.3 مليون درهم؛ مدفوعا بنوعية الاستثمارات الملتزم بها.

وارتفع، على أساس سنوي ، صافي الدين المالي الموحد لـ"مغرب أوكسجين" بنسبة 15.5 بالمائة؛ ليستقر عند 126.6 مليون درهم.