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الرئيسية | مال وأعمال | اتفاقية الصيد البحري تجمع بين روسيا والمغرب

اتفاقية الصيد البحري تجمع بين روسيا والمغرب

اتفاقية الصيد البحري تجمع بين روسيا والمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 13:12

وقعت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، تعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.

وأوردت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء "كوفيد-19"، عقد الطرفان جولات عدة من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.

في بداية هذه الجولات، يضيف البلاغ، أعرب وزيرا الصيد البحري عن رغبتهما في تجديد التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.

الاتفاقية الجديدة التي ستمتد على مدى 4 سنوات، هي الثامنة من نوعها منذ سنة 1992. وتضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من 10 سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.

كما تنص الاتفاقية على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، والسماح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

ويوفر نشاط السفن الروسية في المياه المغربية فرص عمل للصيادين المغاربة بـ 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات.

تخضع هذه السفن لنظام مراقبة وتتبع يشمل بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك التواجد الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.

وستحدد اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون "C"، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - BARAKAT الجمعة 27 نونبر 2020 - 13:29
هل هذه الاتفاقية تشمل المناطق الجنوبية ؟ إن كان الجواب بنعم فهذا انتصار أخر للمملكة وإن كان الجواب بلا فعلى وزارة الفلاحة والصيد البحري أن تقوم بتعديل بنود الاتفاقية وكدلك دخول وزارة التجارة والصناعة على الخط للضغط أكثر على روسيا. *لي بغى سيدي علي بوغالب يبغيه بقلالشو * اوخيرنا يبقى هنا.شكرا هسبريس
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13
2 - نزار الجمعة 27 نونبر 2020 - 13:39
إذا أرادوا اتفاقية السمك عليهم دعم المغرب في قضية الصحراء .انتهى الكلام
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19
3 - التعاقد الجمعة 27 نونبر 2020 - 13:39
عقدو الصفقات مع العالم كلو ماعندنا مانع غير ماتحرمونا من خير بلادنا وتغليو وترفعو الثمن على المسكين والفقير لي كيعرف يشري غير السردين وكابيلا والشرن ولانشوبا وراعيو لنا شوي وما ظلمونا بالحرمان حيث ماسمحنا لكم دنيا واخرة
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21
4 - عاشق السردين الجمعة 27 نونبر 2020 - 13:41
خذو انواع السمك وخلوني السردين خدو الثروات وخلوني الوطن
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4
5 - بفتح ابواب التعاون ... الجمعة 27 نونبر 2020 - 13:42
... الاقتصادي مع روسيا وتشجيع تبادل المنافع معها يمكن إستمالة موقفها المتارجح من نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر لصالح المملكة.
و اذا كان اتفاق الصيد المذكور يشمل شواطئ الصحراء المغربية فان ذلك سيغضب الجزائر ويؤزم العلاقة بينها وبين روسيا.
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1
6 - مغربي الجمعة 27 نونبر 2020 - 13:43
واش هاد الاتفاقية تضم كذلك بحار الصحراء المغربية .. اكيد .. البوليساريو وحكام الجزائر غايطرطق لهم شي عرق من كثرة الصدمات
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