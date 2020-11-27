إدارة الجمارك تطلق منتَجيْن رقميين لحماية المستهلك وتعزيز الشّفافية‎

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

بهدفِ حماية المستهلك المغربي وتعزيز الشّفافية وسط المجال الجمركي، أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، صباح اليوم الجمعة، مُنتجيْن رقميين جديديْن هدفهما إثراء قائمة الخدمات الموضوعة رهن إشارة مرتفقيها وزبنائها عبر الأنترنيت.

وتطمح إدارة الجمارك والضّرائب غير المباشرة من وراء إطلاق هذين المنتجين الجديدين إلى تطوير خدماتها، من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها تقنيات المعلومات والاتصال.

ويطلق على المنتج الأول اسم "ديوانتي"؛ وهي منصة متاحة على الإنترنيت موجهة في طبعتها الأولى إلى رؤساء المقاولات، حيث تمدهم بنظرة شاملة حول عملياتهم لدى الجمرك، وتمكنهم من التتبع اليومي والآني لهذه العمليات. كما توفر هذه المنصة معلومات دقيقة ومحيّنة تساعد رؤساء المقاولات على تحديد الصعوبات بشكل أفضل، وكذا استباق المخاطر المحتملة.

وفي هذا الصّدد، يؤكّد نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضّرائب غير المباشرة، أنّ "هذه المنصّة ستمكن الفاعلين الاقتصاديين من الاطلاع على أنشطتهم وتتبع مساراتها، وكذا الحصول على بعض الوثائق بطريقة إلكترونية سلسة".

ويشير المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ هذا المنتج "سيمكن مختلف الفاعلين من الحصول على إرشادات واستشارات في مجال اشتغالهم"، مورداً أنّه "يمكن للزّبون أن يحصل على كل ما يريده انطلاقا من هذه الخدمة الإلكترونية دون الانتقال إلى المصالح الجمركية الإدارية".

ويظل الولوج إلى الوظائف الرّئيسة لـ"ديوانتي" متاحا بعد تأكيد هوية الفاعل الاقتصادي، ويتمحور هذا الفضاء حول ست وظائف رئيسية سيتم إطلاقها تدريجيا. لوحة القيادة: تقدم لمحة موجزة عن الجوانب الرئيسية المتعلقة بنشاط الفاعل الاقتصادي (تصاريح، أنظمة اقتصادية، مستحقات، منازعات، معدل الزيادات...).

وتوفّر المنصة أيضا الوثائق الإلكترونية، حيث انطلاقا من هذا الفضاء يمكن للفاعل الاقتصادي أن يحصل على بعض الوثائق بطريقة إلكترونية، يتعلق الأمر بالوثائق الخاصة بعمليات التخليص الجمركي (التصريح المفصل للبضائع، رفع اليد، شهادة إبراء الذمة، ترخيص، وصل أداء).

ويمكن للزّبون أن يحصل على الخدمات الإلكترونية، بحيث أن هذا الركن سيتم إغناؤه تدريجيا، يسمح للفاعل الاقتصادي بالقيام ببعض العمليات مباشرة من "ديوانتي"؛ كأداء المستحقات الجمركية، وطلب بعض التّراخيص، وإيداع الملاحظات. كما أن المنصة مزودة بنظام الإشعارات: يتعلق الأمر بنظام للإشعارات يتوصل بها الفاعل الاقتصادي كلما طرأ حدث مهم يخص أنشطته الجمركية.

أما المنتَج الثّاني، فيطلق عليه اسم "بيّن ليا"؛ وهو تطبيق جديد مجاني للهاتف الذّكي، ويكرّس بذلك دور إدارة الجمارك في حماية المستهلك ومحاربة الغش.

وتهدف هذه الخدمة الجديدة، وفقاً لتصريحات مدير "الجمارك"، إلى التحقق من صحة البضائع الخاضعة للعلامة الجبائية، كالمشروبات ومنتجات التّبغ المصنع، من خلال معاينة البيانات المتعلقة بها.

وعمليا، يتم إجراء مسح ضوئي بواسطة كاميرا الهاتف الذكي لرمز QR المختوم على العلامة الجبائية الملصقة على المنتَج، أو إدخال قن مكون من ثمانية أحرف مطبوعة على عبوات بعض المنتجات التي لا تحتوي على الطابع الجبائي. ويتيح الاطلاع على البيانات المحصل عليها إمكانية التحقق من صحة المنتَج المعروض للبيع والتأكد من بعض خصائصه.

وفي حالة عدم مطابقة المعلومات المحصل عليها مع خصائص المنتج، يخول التطبيق للمستهلك إشعار إدارة الجمارك بذلك.