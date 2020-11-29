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الرئيسية | مال وأعمال | سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو

سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو

سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو
هسبريس من الرباط
الأحد 29 نونبر 2020 - 16:15

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,36 في المائة، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0,15 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 20 و25 نونبر 2020.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

كما أشار إلى أنه، إلى حدود يوم 20 نونبر من السنة الجارية، ارتفعت الأصول الاحتياطية إلى 292,8 مليارات درهم، بارتفاع قدره 0,5 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بـ24,2 في المائة على أساس سنوي.

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