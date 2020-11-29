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"منتوجات الصيد" تزيد 51 في المائة بميناء آسفي

"منتوجات الصيد" تزيد 51 في المائة بميناء آسفي
هسبريس من الرباط
الأحد 29 نونبر 2020 - 13:15

بلغت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على صعيد ميناء آسفي 47 ألفا و903 أطنان خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 51 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية (31 ألفا و807 أطنان).

وأوضح تقرير للمكتب الوطني للصيد البحري أن القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفعت أيضا بنسبة 9 في المائة لتستقر عند 221,007 مليون درهم متم شتنبر الماضي، مقابل 202,529 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019، مسجلا ارتفاعا بنسبة 55 في المائة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بين يناير وشتنبر 2020 بميناء آسفي لتصل إلى 44 ألفا و910 أطنان (124,396 مليون درهم) مقابل 29 ألفا و34 طنا (93,070 مليون درهم) خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

كما أشار التقرير إلى حدوث نمو بنسبة 17 في المائة، حيث تم تسجيل 1136 طنا (38,476 مليون درهم) في الكميات المصطادة من الأسماك البيضاء، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، على صعيد البنية المينائية لحاضرة المحيط.

وأضاف المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الرخويات ارتفعت بنسبة 10 في المائة إلى 1061 طنا، فيما بلغت الكميات المفرغة من القشريات 53 طنا (ناقص 41 في المائة)، والطحالب البحرية 743 طنا (0 في المائة).

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المصطادة والمفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي ما مجموعه 905 آلاف و171 طنا، مسجلة تراجعا بنسبة 4 في المائة.

وحسب المكتب الوطني للصيد البحري، فإن القيمة السوقية لمنتوجات الصيد البحري والتقليدي المصطادة والمفرغة خلال الفترة المذكورة انخفضت بنسبة 9 بالمائة لتستقر عند 5.26 مليارات درهم.

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