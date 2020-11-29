"بنك المغرب" يضخ تسبيقات بـ103 مليارات درهم

هسبريس من الرباط

أفاد بنك المغرب بأنه ضخ، خلال الفترة ما بين 19 و25 نونبر الجاري، ما مجموعه 103,3 مليارات درهم؛ منها 40,5 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و23,9 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31,6 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و7,4 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وسجّل البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن حجم التداول اليومي بلغ، على مستوى السوق البنكية، "5,2 مليار درهم خلال الفترة ما بين 19 و25 نونبر؛ بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط"، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 38,9 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 25 نونبر (تاريخ الاستحقاق 26 نونبر).