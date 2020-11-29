24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر (5.00)

  2. تنسيق نقابي ينبّه إلى الأوضاع الصحية في برشيد (5.00)

  3. العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال (5.00)

  4. طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر (5.00)

  5. انشقاقات العدالة والتنمية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | "بنك المغرب" يضخ تسبيقات بـ103 مليارات درهم

"بنك المغرب" يضخ تسبيقات بـ103 مليارات درهم

"بنك المغرب" يضخ تسبيقات بـ103 مليارات درهم
هسبريس من الرباط
الأحد 29 نونبر 2020 - 22:29

أفاد بنك المغرب بأنه ضخ، خلال الفترة ما بين 19 و25 نونبر الجاري، ما مجموعه 103,3 مليارات درهم؛ منها 40,5 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و23,9 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31,6 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و7,4 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وسجّل البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن حجم التداول اليومي بلغ، على مستوى السوق البنكية، "5,2 مليار درهم خلال الفترة ما بين 19 و25 نونبر؛ بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط"، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 38,9 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 25 نونبر (تاريخ الاستحقاق 26 نونبر).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.