24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تنسيق نقابي ينبّه إلى الأوضاع الصحية في برشيد (5.00)

  2. العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال (5.00)

  3. التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية‬ (5.00)

  4. طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر (5.00)

  5. طنجة تحتضن اجتماعاً ليبياً جديداً بين "النواب" و"مجلس الدولة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | مؤشر "مازي" يرتفع بـ 3.6% في بورصة البيضاء

مؤشر "مازي" يرتفع بـ 3.6% في بورصة البيضاء

مؤشر "مازي" يرتفع بـ 3.6% في بورصة البيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 نونبر 2020 - 04:32

أشارت مذكرة للبنك المركزي، بخصوص نشاط البورصة، إلى أن مؤشر "مازي" ارتفع بـ3,6 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة الجارية إلى 8,8 في المائة.

ويُعزى هذا التطور، وفق المذكرة ذاتها، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ"البنوك" بـ4,6 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بـ3 في المائة. وفي مقابل ذلك، انخفضت المؤشرات المتعلقة بـ"المناجم" و"صناعة الخشب والورق"، على التوالي، بـ2,1 في المائة و0,3 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 735,9 ملايين درهم مقابل 324,5 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 142,3 ملايين درهم مقابل 81,1 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.