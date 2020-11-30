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كُتّاب وآراء
مؤشر "مازي" يرتفع بـ 3.6% في بورصة البيضاء
أشارت مذكرة للبنك المركزي، بخصوص نشاط البورصة، إلى أن مؤشر "مازي" ارتفع بـ3,6 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة الجارية إلى 8,8 في المائة.
ويُعزى هذا التطور، وفق المذكرة ذاتها، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ"البنوك" بـ4,6 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بـ3 في المائة. وفي مقابل ذلك، انخفضت المؤشرات المتعلقة بـ"المناجم" و"صناعة الخشب والورق"، على التوالي، بـ2,1 في المائة و0,3 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 735,9 ملايين درهم مقابل 324,5 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 142,3 ملايين درهم مقابل 81,1 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.