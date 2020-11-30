ارتفاع الناتج الصافي لـ"سياش بنك" رغم الأزمة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلن مصرف القرض العقاري والسياحي تسجيل زيادة في ناتجه البنكي الصافي بنسبة 15.1 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ 1.67 مليار درهم.

وأكد مسؤولو المصرف أنه اعتمد مقاربة حذرة واستباقية في مجال تدبير المخاطر، وذلك في سياق يتسم بتأثيرات وباء كوفيد -19، إذ بلغت تكلفة المخاطر 771 مليون درهم، جزء منها مستقبلي من أجل منع آثار الوباء، أي بزيادة بلغت 202.7 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2019.

وعلى المستوى الاجتماعي، بلغت تكلفة المخاطر 461.1 مليون درهم، أي زائد 67.2 في المائة.

وبلغ إجمالي الميزانية العامة 88 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بزيادة 17.1 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2019.

وبلغت ودائع الزبناء في هذا التاريخ 49 مليار درهم، بزيادة 10.8 في المائة مقارنة بنهاية 2019، وقروضهم 59.5 مليارات درهم بزيادة 12.0 في المائة مقارنة بنهاية 2019.

وعلى الصعيد الاجتماعي، بلغ إجمالي الميزانية العمومية 77.6 مليار درهم بنهاية شتنبر 2020 بزيادة 18 في المائة مقارنة بنهاية 2019.

واستقرت ودائع الزبناء في مستوى 46 مليار درهم بنسبة تحسن بلغت 11.3 في المائة، وقروضهم في 49.3 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13.1 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019، وفق المصدر ذاته.