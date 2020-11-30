"مكتب الفوسفاط" يرصد تطور خصوبة تربة إفريقيا‎

هسبريس من الرباط

في إطار السياق الدولي غير المسبوق لجائحة كوڤيد-19 والحجر الصحي للسكان على المستوى العالمي، قامت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP بخلق آلية للتبادل رفقة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) لتمكين الباحثين الأفارقة وشركاء مجموعة OCP من التواصل بشأن تقدم مشاريع خرائط خصوبة التربة التي تم إطلاقها بشكل مشترك ومحليا.

ويمكن هذا البرنامج، وفق بلاغ صحافي للمؤسسة، مختلف الجهات المعنية من مشاركة خبراتهم وممارساتهم في هذا المجال (أخذ العينات، التحليل في المختبر)، وكذا ضمان استمرارية الدورات التكوينية حول التسميد المعقلن وأنظمة المعلومات الجغرافية إلى جانب مراقبة جودة الأسمدة.

كما تستفيد من هذه الآلية، التي تحمل اسم "Restore Africa Soils" والتي تم إطلاقها في ماي 2020، "من دعم وخبرة مركز الأبحاث حول التربة والأسمدة في إفريقيا Tekalign Mamo، وهو المختبر المرجعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية للأبحاث في مجال التسميد المعقلن، حيث يساهم باستمرار في توفير قاعدة من البيانات المخصصة للتربة الإفريقية، وبالتالي ضمان تبادل حقيقي للخبرات والممارسات الفلاحية الجيدة".

وأضاف المصدر ذاته أن مؤسسة OCP نظمت، يوم 8 أكتوبر الماضي، الاجتماع الأول حول موضوع "مشاريع خارطة الخصوبة - نموذج الطوغو"؛ وهو الاجتماع الذي مكن المعهد الطوغولي للأبحاث الزراعية (ITRA) من تقاسم تجربته المرتبطة بتنفيذ مشروع خارطة خصوبة التربة مع المشاركين.

وزاد البلاغ أن هذه الندوة الافتراضية الأولى "كانت مناسبة لعرض إنجازات فريق المعهد الطوغولي للأبحاث الزراعية بخصوص تدعيم القدرات، الاستقلال الذاتي والتنظيم التشغيلي إلى جانب تقديم تقرير عن تقدم أشغال خرائط خصوبة التربة التي مكنت إلى حدود اليوم من تغطية حوالي 1.200.000 هكتار من الأراضي الفلاحية في الطوغو". كما مكن الاجتماع أيضا من إنجاز عروض توضيحية للمنصة الرقمية التفاعلية Fertitogo.tg، "التي تم تطويرها بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ وهو ما يوضح أهمية الأدوات المعلوماتية وأدوات الإرشاد والمساعدة على اتخاذ القرارات من أجل فلاحة مستدامة".

كما عرفت هذه الندوة، بالإضافة إلى كيانات مجموعة OCP (مؤسسة OCP، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وOCP AFRICA)، "مشاركة العديد من الشركاء المؤسساتيين الوطنيين والدوليين، وخاصة منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) ومؤسسة AAA (مواءمة الفلاحة الإفريقية)"، حيث أكد المتدخلون على أهمية الدعم المقدم من مؤسسة OCP وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في إستراتيجية تنفيذ المشروع، وكذا التأكيد على أن المعرفة الجيدة للتربة في البلد تمكن من مواجهة تحديات تحسين الخصوبة وبالتالي زيادة الأمن الغذائي والرفع من القيمة الغذائية.

يُذكر أنه جرت برمجة اجتماع ثان يوم 3 دجنبر 2020، وسيتعلق بتنفيذ مشروع خارطة الخصوبة في بوركينافاسو، وسيكون مرة أخرى فرصة للجهات المعنية لتبادل وتقاسم المعرفة والخبرات حول هذا الموضوع، وفق البلاغ عينه دائما.