الشراكة تقود مفوضين أوروبيين إلى زيارة المغرب

هسبريس من الرباط

سيتوجه المفوضان الأوروبيان للشؤون الداخلية ولسياسة الجوار والتوسع، إيلفا يوهانسون وأوليفر فاريلي، على التوالي، إلى المغرب الثلاثاء، وذلك وفق ما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية في بلاغ لها.

المفوضان الأوروبيان سيجريان مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة رفيعي المستوى، وسيجددان التأكيد على الشراكة المتينة مع الاتحاد الأوروبي، وسيناقشان المجالات ذات الاهتمام المشترك، و"الفرص الجديدة للتعاون مع هذا الشريك الاستراتيجي، في إطار الزخم الجديد الذي تم منحه للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، منذ مجلس الشراكة في يونيو 2019 وتبني الإعلان المشترك".

البلاغ أورد أن هذه الزيارة ستشكل فرصة للمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية لزيارة العديد من المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في مجال هجرة اليد العاملة وإدماج المهاجرين، كما ستقوم بزيارة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات وستجري زيارة تقنية لأنشطة تدبير الحدود المغربية بطنجة.