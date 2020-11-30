24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية‬ (5.00)

  2. بين "إف 16" و"سوخوي" .. مكامن ضعف القوّات الجوية للجزائر (5.00)

  3. دبلوماسية المملكة تفلح في توحيد برلمان ليبيا بعد أعوام من الانقسام (5.00)

  4. مؤاخذات أوروبية تدفع السلطات الجزائرية إلى التخبط في مأزق حقوقي (5.00)

  5. مبادرة جمعويين تعتني بالمقابر في "أولاد أضريد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | الشراكة تقود مفوضين أوروبيين إلى زيارة المغرب

الشراكة تقود مفوضين أوروبيين إلى زيارة المغرب

الشراكة تقود مفوضين أوروبيين إلى زيارة المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 نونبر 2020 - 17:35

سيتوجه المفوضان الأوروبيان للشؤون الداخلية ولسياسة الجوار والتوسع، إيلفا يوهانسون وأوليفر فاريلي، على التوالي، إلى المغرب الثلاثاء، وذلك وفق ما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية في بلاغ لها.

المفوضان الأوروبيان سيجريان مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة رفيعي المستوى، وسيجددان التأكيد على الشراكة المتينة مع الاتحاد الأوروبي، وسيناقشان المجالات ذات الاهتمام المشترك، و"الفرص الجديدة للتعاون مع هذا الشريك الاستراتيجي، في إطار الزخم الجديد الذي تم منحه للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، منذ مجلس الشراكة في يونيو 2019 وتبني الإعلان المشترك".

البلاغ أورد أن هذه الزيارة ستشكل فرصة للمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية لزيارة العديد من المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في مجال هجرة اليد العاملة وإدماج المهاجرين، كما ستقوم بزيارة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات وستجري زيارة تقنية لأنشطة تدبير الحدود المغربية بطنجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.