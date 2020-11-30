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الرئيسية | مال وأعمال | الجائحة تؤثر على "البلاك فرايداي" في المغرب

الجائحة تؤثر على "البلاك فرايداي" في المغرب

الجائحة تؤثر على "البلاك فرايداي" في المغرب
سلمى الطوبي*
الاثنين 30 نونبر 2020 - 19:21

يوم ينتظره الجميع كل سنة، إلا أن هذه السنة فقدت "الجمعة السوداء" مشهدها المتعارف عليه، جراء القيود الاحترازية المفروضة على الأفراد بفعل تفشي وباء "كورونا" الذي كان السبب في طبيعة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها المملكة.

وقد انتظر الزبائن ساعات طويلة قبل الدخول إلى المتاجر والمحلات الكبرى التي شهدت إقبالا كبيرا في "الجمعة السوداء"، لا سيما الكائنة بمحور الدار البيضاء-الرباط، بفعل التخفيضات والعروض الضخمة التي اقترحتها، مما جعل المتسوقين يلجؤون إلى التسوق المباشر متناسين التأثيرات الصحية لـ"كورونا".

وتوصي إرشادات خبراء الصحة بتجنب التجمعات وتفادي الأماكن المغلقة، لكن البعض لا يهتم كثيرا بتطبيق تعليمات الوقاية مثل ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي؛ فتهافت الزبائن على المتاجر جعلهم يتخلون عن التدابير المفروضة على المواطنين.

وتتعدد الروايات حول مصدر "الجمعة السوداء" في العالم، إلا أن الحكاية المعروفة بها هي ارتباطها بالأزمة المالية التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1869، نتيجة الركود الاقتصادي والتضخم الناتج عن هذه الأزمة، ما أدى إلى تخفيضات ضخمة في أثمان السلع والمنتجات.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبدووو الاثنين 30 نونبر 2020 - 19:25
وهل المتاجر المغربية تقيم البلاك فرايداي فعلا ؟؟؟؟
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11
2 - مستهلك الاثنين 30 نونبر 2020 - 19:27
الميجدوا الا يوم الجمعة ليسموه ( بلاك فرايدي ) الجمعة السوداء ومع الاسف نحن نقلدهم .!!!!
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14
3 - ali الاثنين 30 نونبر 2020 - 19:30
ليست الجاءحة بل الاسم كيف يعقل ان نسمي عيد المسلمين بالجمعة الأسود
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18
4 - شكر الاثنين 30 نونبر 2020 - 19:30
نشكركم على هذا المقال المفيد و المختصر و المنظّم. رغم أنّ الصحفية متدرّبة إلاّ أنّ مقالها جيد جدا. لقد ارتقت الصحافة في بلادنا.
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-2
5 - y.soqrate الاثنين 30 نونبر 2020 - 19:36
انظرو إلى الإسم الذي استطاع أهل الطغيان أن يسمى به أجمل وأحسن يوم عند المسلمين لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
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3
6 - Yuba الاثنين 30 نونبر 2020 - 19:44
you can said happy friday or white friday because we are Muslims .
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7 - عبدو الاثنين 30 نونبر 2020 - 19:48
السبب هو تسمية الجمعة السوداء لم لا السبت الاسود او الاحد الاسود
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