شركة "فيوليا" تبرز تجربتها في مجال الابتكار والتكوين

هسبريس من الرباط

وقف كريستوف ماكيه، مدير منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لـ"فيوليا"، على تجربة الشركة بالمغرب والفروع التابعة لها في مجال الابتكار والتكوين.

وقالت شركة "فيوليا"، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن زيارة مسؤولها إلى المغرب كانت فرصة للاحتفال على وجه الخصوص ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ لـ "Hubgrade" ريضال وإعطاء انطلاقة الفوج الثاني للمستفيدين من اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻨﺎوﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﻤﻬﺎرات ﻷﻣﺎﻧﺪﯾﺲ.

وتعتبر "Hubgrade" بشركة ريضال بمثابة ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺠﯿﻞ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻌﻠﻲ على مدار 24 ساعة و7 أيام، ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﻣﻨﺸﺂت ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺘﻄﻬﯿﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ.

وأوضحت شركة "فيوليا"، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الـ "Hubgrade" هو ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات وﺣﻠﻮل رﻗﻤﯿﺔ، وﯾﺮتبط ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﺑـ 630 ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ و67 قطاعا ﻫﯿﺪروﻟﯿﻜيكيا و27 ﻃﺒﻘﺔ ﺿﻐﻂ و45 ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ. ويدير ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ 7000 ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ و1300 إﻧذار ﻓﻲ الوقت اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﯾﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ نظام لتحديد اﻟﺘﺴﺮﺑﺎت ﻣﺴﺒﻘﺎً، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎً اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺳﺮﯾﻌﺔ، مشيرة إلى أنه ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، ﯾﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﯿﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻮﻓﯿﺪ19 ﻣﻊ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺂزر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ داﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ أﻋﻤﺎل ﻓﯿﻮﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.

بالنسبة للمستهلك، تورد الشركة، فإن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺮﻗﻤﻲ، التي "ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻹﺑﻼغ عن عطب أو أداء ﻓﺎﺗﻮرﺗﻪ".

وكانت أﻣﺎﻧﺪﯾﺲ ورﯾﻀﺎل أطلقتا اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ، وﻫﻲ خدمة ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ أداء اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﺤد من اﺳﺘﺨدام اﻟورق.

"ﺗﺒﻌﺎً ﻟديناﻣﯿﻜﯿﺔ الـ Hubgrade، تطمح ﻓﯿﻮﻟﯿﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ واﻟﻤﺮﻧﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب"، تضيف الشركة، التي أبرزت أن الهدف من هذه "اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﯿﺔ" اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ "اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن أﯾﻀﺎً ناقلا ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﯾطور، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت أو إعادة استخدام المياه العادمة للمعالجة".

وأشارت الشركة، في بلاغها، أنه "نظرا ﻷن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﯾﺴﯿﺮ ﺟﻨﺒﺎً إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻬﺎرات، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺰﯾﺎرة أﯾﻀﺎً ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻷوﻟﻰ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻨﺎوﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﻤﻬﺎرات ﻷﻣﺎﻧديس بتطوان الذي ساهم ﻤﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﺳﻨﺔ 2017 ﻓﻲ تكوين وتطوير ﻣﻬﺎرات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3000 ﻣﺴﺘفيد ﻓﻲ ﻣﻬﻨﻨﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ".

وأوردت "فيوليا" أن هذا المركز يقوم بتوفير ﻋﺮض ﺗﻜﻮﯾﻨﻲ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻬﻦ أﻣﺎﻧﺪﯾﺲ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، مضيفة أنه جرى، للسنة الثانية على التوالي، اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪاً ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻗﺼﺪ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺄﻣﺎﻧﺪﯾﺲ.