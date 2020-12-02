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الرئيسية | مال وأعمال | "لارام" توفر تغطية دولية مجانية للإصابة بالفيروس

"لارام" توفر تغطية دولية مجانية للإصابة بالفيروس

"لارام" توفر تغطية دولية مجانية للإصابة بالفيروس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 15:27

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ لها، أنها تمنح تغطية دولية مجانية لـ"كوفيد-19"، تصل إلى 150 ألف أورو، في إطار اهتمامها بصحة ورفاهية زبنائها.

وأوردت الشركة أنها قد وضعت رهن إشارة زبنائها خدمة جديدة توفر تغطية دولية لـ"كوفيد-19" لدى Allianz Partners و Maroc Assistance Internationale، وبالتالي فإنها تمنح تغطية صحية مجانية في حالة الإصابة بعدوى كورونا خلال السفر إلى الخارج.

هذه الخدمة وطبقا للشروط العامة، يقول البلاغ الذي توصلت به هسبريس، موضوعة رهن إشارة المسافرين على متن رحلات الخطوط الملكية المغربية، والذين اقتنوا رحلة دولية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح دجنبر 2020 و31 ماي 2021.

وأورد الناقل الوطني أن الانخراط في هذه الخدمة يتم تلقائيا عند شراء تذكرة للخطوط الملكية المغربية، وتشمل تغطية المسافر انطلاقا من مرحلة الإركاب، وطيلة مدة سفره على ألا تتجاوز 31 يوما.

وشدد البلاغ على أن المسافر إذا اتضحت إصابته بفيروس "كوفيد-19" خلال سفره بالخارج سيستفيد من تغطية التكاليف الطبية المرتبطة بالوباء بحد أقصاه 150 ألف يورو؛ وتغطية المصاريف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري خلال الرحلة تصل إلى 100 يورو في اليوم، ولمدة 14 يوما كحد أقصى، علاوة على تغطية تكاليف تقل الجثمان إلى أرض الوطن في حالة الوفاة بسبب الوباء.

أما الشروط العامة المتعلقة بهذه الخدمة، والتي تديرها شركة Allianz Partners بالكامل، فتوجد مفصلة على موقع الخطوط الجوية الملكية المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - م المصطفى الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 15:44
الأجمل من ذلك والأفيد والأنفع والأليق أن تعرف تذاكر السفر نوعا من الرفق من حيث الثمن رفقا بالمهاجرين المغاربة وخصوصا المتقاعدين منهم.
فلا يزور المهاجر المغربي موقع الخطوط الملكية إلا من باب الفضول فقط.
أما أن يكون باستطاعته حجز تذكرة بهذه الخطوط الملكية، فهذا من باب المحال .
اللهم ما كان من بعض الميسورين لا غير .
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3
2 - Mounir الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 15:56
This company is cheating it’s customers all the time... I kindly ask all Moroccans to boycott their services.
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