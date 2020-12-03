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الرئيسية | مال وأعمال | "فيدرالية المخابز" تراهن على دور الغرف المهنية

"فيدرالية المخابز" تراهن على دور الغرف المهنية

"فيدرالية المخابز" تراهن على دور الغرف المهنية
هسبريس من تطوان
الخميس 03 دجنبر 2020 - 00:45

أطلقت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات حلمة تعبئة في أوساط المهنيين من أجل حثهم على تسجيل أنفسهم ومستخدميهم في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وذلك حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الدستوري في ترشيح وانتخاب ممثلين لهم داخل هذه الغرف.

وأوضح بلاغ للفيدرالية أن الفترة المخصصة للقيد في لوائح غرف الصناعة والتجارة والخدمات ستستمر إلى غاية الـ31 من شهر دجنبر الجاري، معتبرا أنه من شأن هذه العملية الدفاع عن مصالح القطاع من داخل المؤسسات الدستورية.

وفي هذا الصدد، وجه نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفيدرالي، نداء إلى عموم المهنيين الفيدراليين يدعوهم فيه إلى الإقبال على القيد في لوائح الغرف المهنية، معتبرا إياه رافعة وقاطرة لوصول المطالب إلى المؤسسات الدستورية من خلال ضمان تمثيلية داخلها، وبالتالي هيكلة القطاع وتنظيمه.

واعتبر لفيف الغرف المهنية السبيل الأوحد لمواكبة المهني وإنعاش القطاع، مبرزا أن هذه الخطوة تأتي في سياق التأكيد على التعبئة لممارسة الحق الدستوري والمشاركة لتحصين وتأهيل قطاع المخابز والحلويات وإبلاغ صوت المهنيين وإسماعه حيا داخل مؤسسات الدولة.

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