شركة "فورد" تكشف مميزات سيارة "كوجا الجديدة"

هسبريس من الرباط

كشفت شركة "فورد" النقاب، الخميس، عن "تشكيلة من الطرازات الأنيقة والمميزة لسيارات كوجا الرياضية متعددة الاستعمالات والجديدة كلياً، وجميعها تأتي بتصميم خارجي أنيق جديد بأبعاد متميزة توفر للعملاء مزيداً من الرحابة والراحة".

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن "كوجا الجديدة كلياً تأتي مزودة بالعديد من مزايا الراحة والتقنيات الحديثة المساعدة للسائق، وتشمل شاحناً لا سلكياً ونظام المعلومات والترفيه SYNC 3 من فورد المدعوم بشاشة مركزية قياس 8 بوصات".

وأضاف المصدر ذاته أن "نظام B&O الصوتي المتميز يأتي ليوفر للعملاء تجربة صوتية غامرة، بينما تأتي لوحة الإعدادات الجديدة بشاشة LCD هي الأولى من نوعها بقياس 12,3 بوصة ومعززة بألوان حقيقية، لتوفر للسائق مزيداً من المعلومات وسهولة أكثر في القراءة".

أشرف البستاني، المدير التنفيذي في فورد أفريقيا-الأسواق المباشرة، قال إن "كوجا الجديدة كليًا هي أفضل مثال لدينا حتى الآن على فلسفة التصميم لدى فورد، الذي يركز على السائق في المقام الأول، حيث تم تطويره بالتعاون الوثيق مع العملاء لتقديم تصميم مميز وراحة ممتازة وتقنيات متطورة تجعل الحياة أسهل للمالكين داخل السيارة وخارجها".

وأكّد البلاغ أن "طراز كوجا الجديد كلياً يعد ثالث جيل من السيارة متعددة الاستعمالات متوسطة الحجم الذي تطرحه فورد لعملائها في المغرب منذ إطلاق كوجا للمرة الأولى في 2009".

تصميم مشترك مع العملاء

وتعتبر كوجا الجديدة كلياً، يضيف البلاغ، "أول سيارة متعددة الاستعمالات تقوم على هيكل فورد العالمي الجديد C2 الذي يدعم الديناميكيات الهوائية المحسنة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض الوزن بما يصل إلى 90 كلغ مقارنة بالطرازات السابقة".

وبالإضافة إلى ذلك، "تم تصميم الهيكل الجديد لتحسين أداء السيارة عند التصادم، حيث يوفر صلابة التواء أكثر بنسبة 10% لتحسين آليات الحركة عند القيادة، وتوفير مساحة مقصورة داخلية أكبر مقارنة بطرازات فورد متوسطة الحجم، مع مراعاة الحفاظ على التصميم المميز والاستثنائي".

وأشار البلاغ إلى أن "كوجا الجديدة كلياً تقدم تصميماً خارجياً مميزاً بلمساته البسيطة والاستثنائية، وتتعزز جمالية تصميم السيارة عبر قاعدة عجلات أطول، التي تمنح كوجا مزيداً من الانسيابية والثبات على الطرقات، مما يعزز من راحة الركاب، وبغطاء المحرك الأطول، وزيادة اتساع ميلان زاوية الزجاج الخلفي الصغيرة، وانخفاض السقف، مما يمنح كوجا الجديدة كلياً مظهراً أكثر ذكاء وقوة".

وفي هذا السياق، قال البستاني "أظهر عملاء كوجا رغبتهم بتصميم أكثر تميزاً، وأشاروا إلى رضاهم الكبير عن كوجا الجديدة كلياً التي تمثل تحفة فنية متقنة الصنع، فيما ينفرد الطراز الجديد بتصميم أنيق أكثر اتساعاً وأقل ارتفاعاً ليمنح السائقين مزيداً من التشويق".

وأضاف المتحدث أن "المقصورة الداخلية الجديدة كلياً توفر للركاب والسائقين مساحة رحبة؛ إذ تم تصميمها بما يراعي متطلبات الحياة اليومية، حيث تتميز بتناغمها العالي ورحابتها بفضل المواد عالية الجودة والحرفية الدقيقة والتقنيات الحديثة".

قدرات متعددة

وأطلقت فورد طرازات كوجا الجديدة كلياً بخيارين من محركات الديزل الثنائية القوية وعالية الكفاءة لمنح السائقين قدرات قيادة استثنائية، مما يتيح لهم قطع مسافات أطول مع كل عملية إعادة تزود بالوقود.

وأوضح البلاغ أن "محرك فورد EcoBlue ذو سعة 1.5 لتر وبقوة 120 حصانا، ومن المتوقع أن يحقق كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 4.8 لترات في 100 كيلومتر، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ 127 غراما في الكيلومتر".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أنه تم تعزيز المحرك بالعديد من التقنيات المبتكرة، بما في ذلك "تقنية إعادة تدوير انبعاثات العادم منخفض الضغط مع خاصية التبريد بالماء والهواء لتعزيز كفاءة عملية الاحتراق وتقليل الانبعاثات"، و"فلتر مدمج لسحب الهواء يمنح المحرك قدرة أكبر على التهوية"، و"تقنية الشحن التوربيني ذي القصور الذاتي المنخفض التي تمنح المحرك استجابة أسرع وقدرة أكبر على التحكم، وتضم مواد مستخدمة في صناعة محركات الصواريخ لتحمل درجات الحرارة العالية، و"نظام عالي الضغط لحقن الوقود، يوفر استجابة أفضل وأكثر دقة وصوت محرك أكثر هدوءً".

وتتميز موديلات "ST-Line" بمحرك "EcoBlue" سعة 2.0 لتر وبقوة 190 حصانًا، الذي يوفر كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 5.7 لترات/100 كلم وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تبلغ 150غ/ كلم، فيما تتميز طرازات "ST-Line" بالدفع الرباعي الذكي الذي سيمنح السائقين تسارعاً سلساً وتجربة قيادة أكثر راحة.

وتأتي جميع طرازات كوجا مزودة بخياري ناقل حركة يدوي ذي ست سرعات، أو ناقل أوتوماتيكي جديد بتقنية التبديل السريع بثماني سرعات، تم تصميمه لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتوفير أداء سريع الاستجابة، وذلك باستخدام تقنيتين جديدتين هما "جدولة تغيير السرعة التفاعلية التي تقيّم أنماط القيادة الفردية لتحسين توقيت تغيير السرعة، حيث يمكن للنظام تحديد الطرق المرتفعة والمنخفضة والانعطافات الصعبة، وبالتالي ضبط تغيير السرعة وفقاً لذلك، مما يمنح السائقين تجربة قيادة أكثر استقراراً وجاذبية"، و"نظام التحكم في جودة تغيير السرعة التفاعلي، الذي يعمل على تقييم السيارة والمعلومات البيئية للمساعدة في ضبط ضغط القابض لتغيير السرعة بشكل سلس، حيث يمكن لهذه التقنية أيضاً ضبط سلاسة نقل الحركة لتناسب نمط القيادة".

وللمرة الأولى، يضيف البلاغ، توفر كوجا تقنية "نمط القيادة القابل للتحديد" الذي يتيح للسائقين ضبط استجابة صمام الوقود، ووزن التوجيه، والتحكم في الجر، بالإضافة إلى توقيت تبديل التروس، بما يضمن مطابقة الاستجابة والأداء لسيناريوهات القيادة المختلفة".

وإلى جانب أنماط القيادة العادي والرياضي و"إيكو"، يمنح نمط "Slippery" السائقين ثقة متزايدة على الطرقات المنزلقة نتيجة للثلج والجليد، كما يساعد نمط "الثلج/الرمل العميق" في الحفاظ على قوة السيارة على الأسطح الناعمة والمتغيرة.

الراحة والرحابة والمرونة

بلاغ الشركة أشار إلى أن مزايا الراحة والرحابة والمرونة تمثل خصائص رئيسية تعتمد عليها كوجا لتوفير تجربة ركاب متميزة، وذلك نظراً للرحابة المطلقة التي سيتمتع بها ركاب الصف الثاني؛ إذ إن سيارة كوجا الجديدة كلياً أعرض بنحو 44 ملم وأطول بنحو 89 ملم من الطراز السابق، بينما زاد طول قاعدة العجلات بمقدار 20 ملم.

وفي الداخل، يتجلى ذلك في زيادة بمساحة للأكتاف بمقدار 43 ملم ومساحة جلوس بنحو 57 ملم في المقاعد الأمامية مقارنة بالطراز السابق، بينما سيستفيد ركاب المقاعد الخلفية من زيادة في مساحة راحة بنحو 20 ملم ومساحة جلوس أكبر بنحو 36 ملم؛ وعلى الرغم من انخفاض ارتفاع السيارة الكلي عن الطراز السابق بمقدار 20 ملم، إلا أن كوجا وفّرت مساحة رأس إضافية بنحو 13 ملم لشاغلي المقعد الأمامي و35 ملم للمقاعد الخلفية.

أما بالنسبة لركاب المقعد الخلفي، توفر كوجا إمكانية إزاحة الصف الثاني من المقاعد بالكامل للخلف بنحو 1,035 ملم، للحصول على مساحة إضافية للأقدام، أو للأمام لتعزيز مساحة التخزين بمقدار 67 لتراً. وتتيح ميزة التحكم بثني المقاعد عن بُعد إمكانية ثني مقاعد الصف الثاني بشكل مسطح بسهولة، مما يمنح العملاء مساحة تخزين إجمالية قدرها 1,530 لتراً.

ويأتي صندوق السيارة مفروشاً بحصيرة مزدوجة الأوجه يمكن عكسها حسب الحاجة، فقد تمت صناعة الوجه الأول من نسيج فاخر عالي الجودة لتعزيز جاذبية المقصورة الداخلية وتميزها؛ أما الجانب الآخر فمصنوع من المطاط المتين والقوي ليمنع المعدات والأتربة والرمال من تلويث السيارة من الداخل.

وجاء ضمن البلاغ أن فتحة السقف "Vista" البانورامية الأتوماتيكية تأتي لتمنح الركاب شعوراً حقيقياً بالرحابة، فحجمها أكبر بنسبة 20% لتوفير مزيد من الإضاءة والتهوية للمقصورة الداخلية وتمكين ركاب المقاعد الأمامية من التمتع بفتحة سقف كهربائية ومنح ركاب المقعد الخلفي نافذة إضافية لمزيد من الإنارة.

وتقدم المقصورة الداخلية الفسيحة والعملية لمسات وعناصر هندسية مبتكرة وتقنيات راحة متطورة تتيح للمركبة تلبية تطلعات وأنماط حياة العملاء بسهولة مطلقة.

وبهدف مساعدة السائقين على البقاء على اتصال أثناء التنقل، يمكن للعملاء الاستغناء عن الكابلات المتشابكة في الكونسول المركزي، فالشاحن اللاسلكي الجديد تحت لوحة الأدوات يتيح إمكانية شحن الهواتف الذكية المتوافقة بسهولة، حيث تكتشف اللوحة تلقائياً الأجهزة المتوافقة للبدء بشحنها.

وتتيح تقنية الشحن اللاسلكي للأجهزة الذكية إمكانية إبقاء هذه الأجهزة متصلة عبر البلوتوث بنظام الاتصال والترفيه "SYNC 3" من فورد، الذي تدعمه شاشة مركزية بحجم 8 بوصة تعمل باللمس ويمكن تشغيلها باستخدام إيماءات الضغط والتمرير، كما يتيح نظام "SYNC 3" للسائقين التحكم في وظائف الصوت والملاحة والتكييف، بالإضافة إلى الهواتف الذكية المتصلة باستخدام الأوامر الصوتية البسيطة، فيما يأتي النظام متوافقاً مع أنظمة "Apple CarPlay" و"Android Auto".

وتعد لوحة العدادات "LCD" بقياس 12,3 بوصة، أول لوحة من نوعها في القطاع تستخدم تقنية الشكل الحر التي تتميز بحواف علوية منحنية تتوافق مع التصميم الداخلي لسيارة كوجا، وتتميز اللوحة ذات الشكل الحر بدوائر مضمنة عبر الشاشة، مما يتيح للمصممين تشكيلها بأشكال تتجاوز مفهوم التصميم المستطيل التقليدي.

وعلاوة على ذلك، توفر لوحة العدادات الرقمية ذات الألوان الحقيقية بجودة 24 بت صوراً ورموزاً تفصيلية عالية الوضوح وأكثر سهولة للقراءة ضمن مجموعة الألوان الكاملة، مما يجعلها أكثر سطوعاً وأقل إرهاقاً للعين وأسهل في القراءة.

ويوفر نظام "B&O" الصوتي الجديد تجربة صوتية غامرة للركاب للاستماع للموسيقى عبر أجهزتهم الذكية، ويتميز النظام بقدرة 575 واط و10 مكبرات صوت معززة بمضخم صوت خارجي مقترن يضمن إنتاج صوت إيقاع متناغم، كما يمكن للعملاء التحكم بوضع مكبرات الصوت من لوحة العدادات والاستمتاع بمدى صوت أوسع لتوفير تجربة استماع رائعة لجميع الركاب، ويضمن ضبط الصوت الثابت والديناميكي الشامل الحفاظ على جودة التجربة الصوتية بصرف النظر عن ظروف القيادة.

تقنيات موثوقة

تأتي فورد كوجا الجديدة كلياً لترتقي بتجربة قيادة السيارات متعددة الاستعمالات بفضل مجموعة متقدمة من تقنيات مساعدة السائق، والمصممة لتمنح السائقين ثقة متميزة خلف عجلة القيادة وتساعدهم على مواصلة التركيز أثناء التنقل، حيث تم تصميم التقنيات المتطورة التي تسهم بتعزيز مزايا الأمان وسهولة القيادة وركن السيارة، لتوفر للسائق تجربة القيادة أكثر راحة وأماناً وسهولة.

وتشتمل التقنيات الإضافية المصممة لمساعدة سائقي كوجا على تجنب الحوادث ومنع التشتت "مساعد التوجيه عند المناورات المصمم للعمل بالسرعات المحددة داخل المدينة والطرق السريعة، الذي يستخدم الرادار والكاميرا للكشف عن المركبات البطيئة والمتوقفة في الأمام ويوفر الدعم لعجلة القيادة لتمكين السائقين من المناورة حول السيارة المتوقفة أو البطيئة في حال كان الاصطدام وشيكاً"، و"نظام المحافظة على المسار السائق الذي يساعد على توجيه السيارة بأمان إلى المسار الصحيح عبر "دفع" عجلة القيادة إلى الاتجاه الصحيح"، و"كاميرا الرؤية الخلفية ذات مجال الرؤية الواسع، التي توفر رؤية بزاوية 180 درجة خلف السيارة لتحسين الرؤية عند الرجوع للخلف أو الخروج من مواقف السيارات أو الممرات".

ويأتي الضوء العالي غير المتوهج ليخفف على السائقين الشعور بالحرج عند الضغط بالخطأ على الضوء العالي ويساعدهم على رؤية مسافة أطول وأوسع من الطريق أمامهم ليلاً بفضل المصابيح الأمامية التي تستخدم تكويناً مبتكراً قابلاً للضبط، يمنحهم مرونة أكبر وإضاءة عالية أقل إزعاجاً.

عبد الوهاب الناصري، المدير العام لشركة "Scama"، قال إن "كوجا تألقت في فئة سيارات الدفع الرباعي في المغرب بفضل متانتها ومزاياها في التعامل، ومن الواضح أن كوجا الجديدة كليًا أصبحت راقية بفضل تصميمها الأنيق الذي سيفوز بإجماع آراء العملاء، والنطاق المتنوع الذي نطلقه، بالإضافة إلى المعدات السخية سيضمن بالتأكيد نجاح كوجا الجديدة".

يُشار إلى أن فورد كوجا الجديدة كليًا تتوفر في إصدارات: "Trend" و"Trend Plus"، و"Titanium"، و"Titanium X"، و"ST-Line"، ويتوفر ناقل الحركة "E-Shifter" ذو الثماني سرعات من إصدار "Trend Plus".

وأوضح البلاغ أن النطاق الذي تم تقديمه غني جدًا بالمعدات انطلاقا من إصدار "Trend" الذي يوفر مصابيح أمامية "LED" مميزة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات متوافقة مع "Apple Carplay" و"Android Auto"، ونظام تثبيت السرعة، و"ESP"، و7 وسائد هوائية، ونوافذ خلفية كهربائية، و"Ford Keyless" والعديد من المعدات الأخرى، مضيفا أن " كوجا الجديدة كليا متاحة الآن في جميع صالات عرض Scama في جميع أنحاء المغرب".