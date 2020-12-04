لقاء يجمع بين القرض الفلاحي وفيدرالية الدواجن‎

هسبريس من الرباط

عقد القرض الفلاحي للمغرب اجتماعا مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) وجمعياتها الأعضاء: الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV)، والجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك (ANPO)، والجمعية الوطنية لمنتجي الكتاكيت بالمغرب (ANAM)، وجمعية مصنعي الأعلاف المركبة (AFAC)، والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن (ANAVI)؛ وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقها مع مختلف الفيدراليات البيمهنية للفلاحة.

وانعقد هذا الاجتماع، وفق بيان صحفي للمؤسسة، تحت رئاسة طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، ويوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، ومحمد العموري، رئيس الكنفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، وعرف مشاركة العديد من فاعلي قطاع الدواجن وممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .

وأضاف البيان أن هذا اللقاء "كان فرصة لتقييم إنجازات القطاع، خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتطور مؤشراته، والإكراهات التي يواجهها، كما تم عرض معيقاته والرافعات التي يتعين تفعيلها لتطويره"، وزاد أن الاجتماع مكن أيضا "من التطرق لانتظارات الفاعلين من حيث المواكبة المالية".

وأكد المشاركون في الاجتماع على الأهمية التي تكتسيها هذه السلسلة الإنتاجية، التي عرفت تطورا مهما، والتي تشارك بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للبلاد وفي خلق فرص الشغل، مسجلين استمرار وجود إكراهات تعيق نموها، مرتبطة بمنظومتها البيئية، ومعربين في الآن ذاته عن ارتياحهم العميق بعد التغيير الذي عرفه الوضع الضريبي للمهنة، "حيث أصبح مهنيو قطاع الدواجن يعتبرون فلاحين لا تجار جملة".

وجدد القرض الفلاحي للمغرب بهذه المناسبة "التزامه القوي بمواكبة جميع الفاعلين في كل مراحل سلسلة القيمة، من السافلة إلى العالية، واستعداده التام لمواكبة حاجيات الاستثمار المهمة المرتقبة في إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة 'الجيل الأخضر 2020- 2030'"، وفق البيان ذاته.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع إطار مؤسساتي يضم جميع الأطراف المعنية: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن (FISA) والقرض الفلاحي للمغرب، والكنفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)؛ وذلك من أجل تفعيل تدابير دعم خاصة بقطاع الدواجن وتوفير آلية مواكبة خاصة لكل فاعل من فاعلي القطاع.

كما أعلن طارق السجلماسي أن القرض الفلاحي للمغرب "ملتزم بوضع منتجاته وخدماته الرقمية في خدمة الفاعلين عبر تطوير وإطلاق منصة مندمجة، بهدف رقمنة مجموع المعاملات والعمليات التي تعرفها سلسلة قيمة الدواجن، ومن خلال ذلك تطوير منظومة رقمية خاصة بهذا القطاع".

وختم البيان بأن الفاعلين نوهوا بمدى تعبئة القرض الفلاحي للمغرب من أجل قطاعهم وبالجهود المنتظمة التي يبذلها البنك في سبيل دعم وتشجيع تنمية القطاع المغربي للدواجن بشكل خاص، ومجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي بشكل عام.

وفي هذا الصدد سلم يوسف العلوي، باسم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) ، درعاً تقديرياً لطارق السجلماسي، "اعترافا له بمساهمة القرض الفلاحي للمغرب في تنمية القطاع الوطني للدواجن ودعمه المتواصل له".