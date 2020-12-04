تتويج "أوزون" أفضل شركة عربية سنة 2020‎

هسبريس من الرباط

جرى بمدينة مراكش تتويج عزيز البدراوي، الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون، بجائزة كلوبال العالمية باعتباره أفضل رئيس تنفيذي عربي وشركة أوزون للبيئة والخدمات باعتبارها أفضل شركة عربية تشتغل بقطاع البيئة لعام 2020 على مستوى العالم العربي.

وتهدف هذه الجائزة، المحدثة بمبادرة من شركة جلوبال العالمية، وفق بلاغ للشركة، "إلى تشجيع الارتقاء بمستويات الانجازات وفنون أساليب الإدارة وجودتها في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتروم بالأساس مكافأة التميز في العالم العربي في مختلف الميادين".

كما يأتي هذا التتويج العربي "ليعزز سجل المسيرة الغنية لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات ورئيسها المدير العام الحافل بحصد الجوائز والشهادات التقديرية، منذ تأسيسها عام 2008" وفق المصدر ذاته.

وأضاف البلاغ أنه سبق لمجموعة أوزون أن حازت جائزة أفضل شركة عربية في الخدمات العامة، وتوج رئيسها المدير العام أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الخدمات وثامن أفضل رئيس تنفيذي من بين المائة الأفضل على الصعيد العربي لعام 2018.

كما سبق لعزيز البدراوي، الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، أن اختير كشخصية العام في فئة "البيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة" لمساهمة مجموعة أوزون في الحفاظ على البيئة، في الاستطلاع الذي أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء لدى مختلف وسائل الاعلام في المشهد الإعلامي المغربي لاختيار أفضل12 شخصية مغربية طبعت 2018 بعطاءاتها.

وأورد البلاغ أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات "تعد مقاولة مواطنة رائدة بالمملكة المغربية في مجال تدبير قطاع النظافة، مما مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015 وشهادات "الإيزو" العالمية (ISO 9001) للجودة و (ISO14001) للبيئة و(OHSAS18001) للصحة والسلامة في العمل، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة (A) الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب "دافعي الضرائب المصنفة"".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات تدير قطاع النظافة في حوالي خمسين مدينة مغربية وبجميع موانئ الصيد البحري بالمملكة (77 ميناء) وسبعة مطارات دولية، وبثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج)، وقد حرصت على خلق فرص شغل تجاوز عددها تسعة آلاف عامل وأسطول ضخم من الآليات يزيد عن 1300 آلية.