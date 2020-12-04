شراكة تجمع "مقاولات المغرب" ومديرية الضرائب‎

هسبريس من الرباط

وقع شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وخالد زازو، المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، الجمعة، اتفاقية شراكة لإطلاق خدمة جديدة تحت مسمى "Corridor CGEM-DGI".

وتهدف هذه الخدمة الجديدة، وفق بيان صحافي، "إلى مواكبة المقاولات المنخرطة في الاتحاد، في إجراءاتها الإدارية، مع الحرص على الحد من النزاعات ومنح المقاولات رؤية واضحة حول كيفية تطبيق النصوص السارية؛ كما تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي".

وأضاف البيان أن خدمة Corridor CGEM-DGI "تندرج في إطار برنامج ولاية الرئاسة الحالية للاتحاد، التي تسعى إلى إنشاء خدمات جديدة ذات قيمة مضافة عالية موجهة للأعضاء، وتعزيز القرب من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".

وبهذه المناسبة صرح شكيب العلج قائلا: "ندخل الآن عهدا جديدا من الشفافية والثقة والشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للضرائب. ونهدف من خلال هذه الخدمة إلى الحد من النزاعات بين مديرية الضرائب والمقاولات ذات العضوية في الاتحاد، بمختلف جهات المغرب، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة"، مؤكدا أنه "لا بد من اعتبار سداد الضرائب عملا مواطنا وليس عبئا".

من جهته اعتبر خالد زازو أن هذه الشراكة "تمثل مرحلة جديدة في مسعى إلى تحسين العلاقة بين مديرية الضرائب والمقاولات من أجل ترسيخ المكتسبات، وتعزيز الامتثال والعدل الضريبي، وتوطيد الثقة المتبادلة"، وزاد: "هدفنا أن تصب جهودنا المشتركة نحو خلق مناخ أعمال سليم".