"ريلمي" تطلق جيلا جديدا من الهواتف في المغرب

هسبريس من الرباط

أطلقت علامة "realme" الأسرع نموا على المستوى العالمي في مجال الهواتف الذكية الجيل الجديد من هواتفها "realme 7Pro" و"realme 7i"، يوم الخميس، حيث بصمت على أحدث إصداراتها المنتمية إلى سلسلة "7" من فئة الهواتف المتوسطة، التي تجمع بين التكنولوجيا، التصميم المبتكر والأداء العالي، خاصة مع التقنيات المتطورة التي تقدمها على مستوى البطارية ذات ميزة الشحن السريع والكاميرا بدقة 64 ميغابكسل.

وبمناسبة إطلاق الهواتف الجديدة، قال دونغ ليو، المدير العام لعلامة "realme" المغرب: "نحن سعداء بالإعلان عن سلسلة هواتفنا الجديدة realme 7Pro وrealme 7، وتقديمها لزبنائنا المغاربة. وتُعد سلسلة الأرقام الخاصة بـ"realme" هي السلسلة الأكثر انتظارا من قبل زبنائنا، على اعتبار أنها تمثل قيمة جيدة فيما يخص الجودة مقارنة مع ثمن البيع المقترح والإمكانيات التي يُقدمها. ومن دون شك، ستصبح هذه الهواتف الذكية القوة الرئيسية في فئة الهواتف المتوسطة ذات المواصفات التكنولوجية الأكثر تطوراً، والتي ستعمل على تحسين تجربة الهاتف الذكي ونقلها إلى مستوى جديد كليا".

ويتميز هاتف "realme 7ProK"، وفق ما ورد في بلاغ للشركة توصلت به هسبريس، بميزة الشحن السريع والفعال بفضل بطارية الشحن "Ultra Super Dart" بقدرة 65 واط، مع بطارية ذات سعة 4500 مللي أمبير، ما يضمن الاستمتاع بتجربة شحن لم يسبق لها مثيل، ويتيح إمكانية شحن البطارية بنسبة 100% خلال مدة لا تتجاوز 34 دقيقة فقط، كما أن الهاتف الحديث يحتوي بشكل خاص على 10 مستشعرات لدرجة الحرارة لمراقبة التغيرات في درجة الحرارة خلال عملية الشحن والتفريغ.

ومن أجل مواكبة الإصدار الرسمي للهواتف الجديدة، وإبراز الشحن السريع الخارج عن المألوف، ستطلق علامة "Realme" تحدي تحت اسم "3minchallenge" على الصفحات الخاصة بمحبيها على موقعي إنستغرام وفيسبوك، ومع المؤثرين في المغرب أيضا، وهو التحدي الذي ستعمل من خلاله على اختبار البطارية وتسليط الضوء على المهلة الزمنية القصيرة التي يحتاجها لإعادة الشحن.

من جهته، تم تزويد هاتف "Realme 7i" ببطارية تصل قوتها إلى 5000 مللي أمبير في الساعة وشاحن سريع بقدرة 18 واط، التي تسمح للمستخدمين بالاعتماد على الهاتف، حيث وبفضل هذه المميزات يُمكن لهاتف "Realme 7i" أن يدوم لـ34 يوما في وضع السكون، وهي المدة التي تم الوصول إليها استنادًا إلى الاختبارات المخبرية، فيما يتطلب الهاتف نصف ساعة فقط لشحن تصل نسبته إلى 33 في المائة.

ويتمتع هاتف realme 7 Pro بأحدث كاميرا رباعية عالية الوضوح المكونة من كاميرا رئيسية من علامة "سوني" بدقة 64 ميغابيكسيل، التي تمنح للمستخدمين وضوحًا لا مثيل له خلال التقاط الصور في النهار أو الليل، وذلك بفضل النظام الليلي الاحترافي. كما تتضمن كاميرا هاتف realme Pro عدسات متعددة، منها عدسة ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميغابيكسل تسمح بالتقاط صور مذهلة للمناظر الطبيعية، والهندسة المعمارية والمجموعات الكبيرة، وعدسة مقربة لقطة مقاس 4 سم، وعدسة خاصة بالصور شخصية باللونين الأبيض والأسود.

وتتجلى قوة هاتف "realme 7Pro"، وفق الشركة، من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية التي تدعم العديد من وظائف الفيديو، بما في ذلك كاميرا السلفي بزاوية عريضة 32 ميغابيكسل التي تدعم النظام الليلي، فهاتف "realme 7i" مزود بكاميرا رباعية بدقة 64 ميغابيكسل، وكاميرا رئيسية عريضة بصورة فائقة بدقة 8 ميغابيكسل تصل إلى 119 درجة، وعدسة صور شخصية بدقة 2 ميغابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 2 ميغابيكسل.

وإلى جانب كل ما سبق ذكره، تم تزويد هاتف "realme 7i" بأشهر ثلاث فلاتر ليلية "Cyberpunk" و"Flamingo" و"Modern Gold" التي تتيح إمكانية الحصول على صور ليلية في غاية الجمال، كما أن الهاتف الذكي الجديد يتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل فائقة الوضوح لالتقاط صور سلفي بكل سهولة.

وتم إطلاق هاتف Realme 7 Pro الجديد مع معالج سنابدراجون 720G ثماني النواة Snapdragon 720G تكنولوجيا 8 نان المثالي لعشاق الألعاب عبر الإنترنت. كما يتميز أيضا بمعالج كريو 465 القوي وعالي الأداء، Cortex-A76 بسرعة تصل إلى 2.3 جيجاهرتز، و6 مراكز Cortex-A55 عالية الكفاءة بسرعة تصل إلى 1.8 جيجاهرتز.

الهاتف الجديد حاصل على اعتماد رسمي "TÜV Rheinland"، وهو واحد من بين أول الهواتف الذكية التي نجحت في اجتياز التحقق من موثوقية الهواتف الذكية (22 اختبارًا رئيسيًا و38 اختبارًا ثانويًا) التي تغطي العديد من سيناريوهات الاستخدام المحتملة.

من جهته، يعتمد هاتف "Realme 7i" على معالج سنابدراجون 662 لتوفير الطاقة الكافية للألعاب والاستخدام اليومي. وتم تصنيع هذا المعالج، الذي يتسم بالقوة والكفاءة، زيادة على 11 نانومتر، فهو مزود ببنية كريو 260 في وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات أدرينو 610. وبفضل المزج بين وحدة LPDDR4x وUFS 2.1، يوفر هاتف "Realme 7i" تجربة سلسة للمستخدمين، خاصة مع ذاكرة داخلية تصل إلى 8 جيغابايت بالإضافة إلى ذاكرة 128 جيغابايت.

وقد تم تزويد الهاتف الذكي "realme 7Pro" بشاشة عالية الدقة "أموليد" تبلغ بـ6,4 بوصة (16,3 سم)، مع تردد يبلغ 180 هرتز. وبالمقارنة مع شاشة "LCD"، تقدم شاشة "OLED" في "realme 7PRO" جودة صورة أفضل بفضل دقة عالية تبلغ 2400×1080، ونسبة الشاشة تبلغ 90.8 في المائة.

وبفضل الجيل الجديد من أجهزة الاستشعار، تسمح الشاشة بعرض مثالي لبصمات الأصابع مع مرشحات أمان جديدة تعمل على تحسين المراقبة وسرعة تحديد الهوية، كما أن الهاتف الجديد يتم تقديمه مع سماعة ستيريو مزدوجة، بجودة صوت عالية تكشف عن تجربة استماع محسنة.

ومن أجل ضمان تجربة مشاهدة رائعة للمستخدمين، تحتوي هاتف "realme 7i" على شاشة عرض فائقة السلاسة مقاس 6.5 بوصة مزودة بفتحة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل تجميع عينات يبلغ 120 هرتز لتسهيل كل عملية مسح للشاشة.

وبفضل نسبة الشاشة مقارنة مع الجسم، تمت تغطية شاشة الهاتف الجديد بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass3 من أجل توفير أكبر قدر من الحماية. وفي النهاية، يتميز الهاتف الذكي "realme 7i" بوضع إلغاء قفل فائق السرعة بفضل ميزة التعرف على بصمات الأصابع والوجه.

وتتميّز الهواتف الذكية الجديدة من علامة "realme" بتصميم متناغم وجريء، مستوحى من المرايا، مع انعكاس مضيء على الجزء العلوي يتباين مع البنية غير اللامعة في الأسفل. هاتف " realme 7pro" هو مقاوم للماء، ومتوفر في اللون الفضي والأزرق، في حين إن هاتف " realme 7i" متوفر في اللونين الأخضر الزمردي، والأزرق اللامع.

الهواتف الذكية الجديدة من السلسلة 7 لـ "Realme" تتميز، أيضا، بمتغيرات ذاكرة قوية، ذلك أن جهازي "Realme 7pro" و"Realme 7i" يحتويات على ذاكرتين مختلفتين بسعة 8 جيغابايت و128 جيغابايت، كما أنه مزود بثلاث فتحات، اثنتان لبطاقات SIM، وواحدة خاصة ببطاقة SD تصل إلى 256 جيغابايت، ما يوفر تجربة دائمة ومستمرة للمستخدمين.

وتسمح واجهة مستخدم "realme UI" المبنية استنادا إلى نظام التشغيل "أندرويد 10"، للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة "أندرويد" محسّنة وسلسة. وتوفر هذه الواجهة المزيد من الميزات المصممة وفقًا لتفضيلات المستخدم واحتياجاته.

وبخصوص لائحة الأثمنة في المغرب، قالت الشركة إن هاتف "realme 7i" متوفر للبيع منذ يوم الخميس بثمن 2299، وهو متوفر في اللون الأزرق والفضي، وهاتف "realme 7Pro" متوفر للبيع ابتداء أيضا بثمن 3299، ومتوفر في اللونين الأخضر الزمردي، والأزرق اللامع، وrealme Buds Q: باللون الأسود متوفرة بـ349 درهما.

وبهذه المناسبة، تُطلق علامة "realme" في السوق المغربي، منتجًا جديدًا من مجموعة AiOT، ويتعلق الأمر بسماعات أذن لاسلكية realme Buds Q تم ابتكارها بشراكة مع مصمم هيرميس، خوسيه ليفي، وهي سماعات مستوحاة من نموذج حصى الشواطئ الذي يتناسب بشكل تام مع الأذنين لتوفير أكبر قدر من الراحة للمستخدمين.

وتتوفر كل جهة من السماعة على بطارية مدمجة بسعة 40 مللي أمبير/ساعة، وبطارية كبيرة تصل إلى 400 مللي أمبير/ساعة في علبة الشحن، مما يخول لها عمر بطارية طويلا يصل إلى 20 ساعة.

ولا يتجاوز وزن السماعات الجديدة من علامة realme 3. 6غرامات، وهي مصنوعة من البوليمر المركب الخاص "PC+ABC"، وتوفر تجربة صوت مدهشة بفضل مضخم الصوت الجهير الديناميكي العريض ذي مقاس 10 مم، مع غشاء "PEEK" و"PU" المميزين.

وبفضل الربط المتواصل، تم تزويد سماعات " realme Buds Q" بشريحة R1Q قوية، تدعم جيلاً جديداً من تقنية "بلوثوث 5.0"، وتقنية الإرسال في الزمن الفعلي.

تطمح علامة "realme" المتواجدة في المغرب منذ دجنبر 2019 إلى أن تصبح الاختيار الأول لدى فئة الشباب المغربي الباحثين عن أحدث الصحيات فيما يخص الهواتف الذكية، التي تكون جيدة من حيث الأداء، والتصميم، وبأسعار مناسبة.

هواتف "realme" موجهة بالخصوص إلى فئة من الشباب البالغة أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، الذين يولون اهتماما كبيرا لأحدث الصيحات وأفضل الأداء في مجال الهواتف النقالة، كما تستهدف أيضا الفئة التي تستخدم الهواتف المحمولة كثيرا في التصوير والاستماع إلى الموسيقى.