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كُتّاب وآراء
اتصالات المغرب تتصدر مستثمري بورصة البيضاء
تقدمت الشركات العاملة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة لائحة الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء الأكثر استثمارا، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر من العام الجاري.
واحتلت مجموعة "اتصالات المغرب"، التي تمتلك مجموعة من شركات الاتصالات الهاتفية والإنترنيت بإفريقيا، الرتبة الأولى بعد أن مثلت استثماراتها نحو 25 في المائة من مجموع الاستثمارات التي أنفقتها باقي الشركات المدرجة بالبورصة في مشاريع توسعية مختلفة.
وضخت الشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء ما يناهز 8.1 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وفق تقرير حديث صادر عن وحدة البحوث المالية التابعة لمجموعة بنك إفريقيا المصرفية.
وأكد التقرير ذاته أن تقدم مجموعة "اتصالات المغرب" لائحة الشركات المدرجة في البورصة الأكثر استثمارا في الاقتصاد الوطني يعود إلى طبيعة أنشطة القطاع الذي تشتغل فيه، وحجمها الذي يؤكد ريادتها في مجال عملها.
وجاءت في الرتبة الثانية، وراء "اتصالات المغرب"، الشركات العاملة في القطاع المنجمي خاصة "مناجم"، والتي مثلت استثماراتها ما يقارب 23 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي ضختها باقي الشركات الأخرى.
وقامت شركة "مناجم" بتخصيص 26 في المائة من استثماراتها العام الجاري، من أجل تمويل مشاريع البناء الجارية في مواقع الإنتاج التابعة لها في غينيا.
وجاءت مجموعة "طاقة"، المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، في الرتبة الثالثة بعد أن مثلت استثماراتها ما يناهز 21.2 في المائة من إجمالي استثمارات باقي الشركات الأخرى.