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كُتّاب وآراء
تراجع أسعار اللحوم ينعش القدرة الشرائية للمستهلكين بالأحياء الشعبية
تراجعت أسعار لحوم الدواجن بشكل لافت منذ بداية شهر دجنبر الجاري، بنسبة تراوحت ما بين 10 و25 في المائة في الأحياء الشعبية.
ولجأ عدد من تجار الدواجن بمدينة الدار البيضاء إلى تخفيض أسعار الدجاج بنسبة قياسية نتيجة احتدام المنافسة، خاصة في الأحياء الشعبية، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بمنطقة ليساسفة 10 دراهم خلال نهاية الأسبوع المنقضي.
وتراوح متوسط سعر الدجاج في باقي مناطق مدينة الدار البيضاء ما بين 13 و14 درهما للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان قد لامس سقف 17 درهما قبل أيام.
وقال سعيد كلماسي، نائب الكاتب العام لجمعية المستهلك، إن الانخفاض الذي طال لحوم الدواجن في الأيام الأخيرة قد فسح المجال أمام العائلات من ذوي الدخل المحدود أو المنخفض لاستهلاك كميات أكبر من هذه اللحوم، نظرا لتناسبها مع دخلها اليومي أو الشهري، الذي يتراوح ما بين 3 آلاف و4 آلاف درهم شهريا.
وأشار نائب الكاتب العام لجمعية المستهلك، في تصريح لهسبريس، إلى أن الانخفاض قد طال أيضا أسعار اللحوم الحمراء، التي بلغت في الأسواق والمحلات داخل الأحياء الشعبية ما يربو عن 50 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعني تأثيرا إيجابيا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
يشار إلى أن 25 في المائة من المغاربة (نحو 9 ملايين شخص) يكتفون بتناول اللحوم مرة واحدة في الأسبوع، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، المالية منها على وجه الخصوص.
ويكتفي نصف المغاربة باستهلاك اللحوم البيضاء نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة مع باقي الأنواع الأخرى من اللحوم.