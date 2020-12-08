شراكة تجمع "مقاولات المغرب" والضمان المركزي

هسبريس من الرباط

وقع كل من شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، اتفاقية شراكة تهدف إلى إحداث خدمة جديدة للوساطة تحمل اسم "ممر الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي" (Corridor CGEM – CCG).

وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن الطرفين، "في نطاق أنشطة صندوق الضمان المركزي الموجهة لفائدة المقاولات، وكذا ضمن برنامج ولاية الرئاسة الحالية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي ينص على إطلاق خدمات جديدة ذات قيمة مضافة عالية لفائدة الأعضاء، وتعزيز القرب من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".

وأضاف المصدر نفسه أن الطرفين سيعملان على ترويج منتوجات صندوق الضمان المركزي لدى المقاولات المنخرطة في الاتحاد، "من خلال التنظيم المشترك لورشات وندوات جهوية؛ وذلك قصد تعزيز التواصل على نطاق واسع"، مردفا: "ومن جانبه سيقوم صندوق الضمان المركزي بتعبئة مراكز أعماله الجهوية لتسهيل ولوج المقاولات إلى كافة منتوجاته وخدماته".

وفي هذا الصدد قال شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في كلمة ألقاها بالمناسبة: "فخورون بهذه الشراكة التي ستمكن مؤسستينا من تعزيز دعمهما للمقاولات في جميع ربوع المملكة؛ إذ سيكون لهذه الخدمة الجديدة أثر كبير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص، ما سيمكنها من التغلب سريعا على الصعوبات التي تواجهها من حيث الولوج إلى التمويل".

من جهته اعتبر هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، أن توقيع هذه الاتفاقية "يعزز تعاوننا المثمر مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، وزاد: "نحن معبؤون لتقديم دعم أنجع للمقاولات من أجل ولوج أفضل إلى آلياتنا المختلفة للتمويل"، معلنا في الآن ذاته تمديد فترة السحب لقروض "ضمان إقلاع" من 6 إلى 12 شهرًا.

وختم البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المؤسستين الشريكتين ستواصلان جهودهما وخبراتهما لدعم المقاولات الوطنية، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية المتأثرة بوباء "كوفيد-19".